Fire dagar etter at israelske soldatar henta ut fire gissel og drap fleire hundre palestinarar inne i Nuseirat-leiren i Gaza, kjem det stadig ny informasjon om kva som skjedde den dagen.

Laurdagens hending vert kalla ein redningsaksjon av nokre, ein massakre av andre.

Etter det augevitne inne i flyktningleiren fortel til eit palestinsk journalistteam som NRK samarbeider med, var det begge delar.

Videoen viser scener frå laurdagens angrep på Nuseirat. Israel henta ut fire gissel, men FN er sjokkert over omfanget på sivile tap i operasjonen. Du trenger javascript for å se video. Videoen viser scener frå laurdagens angrep på Nuseirat. Israel henta ut fire gissel, men FN er sjokkert over omfanget på sivile tap i operasjonen.

Ifølgje helsestyresmaktene i Gaza vart 274 palestinarar drepne og 698 skadde. IDF anslår under 100 «casualties».

Legg ein tala frå palestinsk side til grunn, gjorde redningsaksjonen laurdag til ein av dei mest blodstenkte dagane i Gaza på fleire månadar.

Flyktningleiren Nuseirat husa ein kvart million internt fordrivne.

Skal ha kledd seg ut som Hamas-soldatar

Det var tjukt av folk på veg til og frå ein marknad like ved butikken deira, då far og son Khalil Althrawi og Abed Al-Rahman Althrawi åt frukost laurdag morgon.

Ein gong mellom klokka 11 og 12 stoppa ein stor lastebil fylt med møblar og diverse hushaldningsartiklar, deriblant gassomnar, i gata, fortel far og son Althrawi.

– Det såg ut akkurat som når nye flyktningar kjem til gata, seier Abed.

Men ut av bilen kom det rundt 20 væpna menn kledde som Hamas-soldatar, fortel han. Fleire augevitne fortel det same til media. Det israelske forsvaret (IDF) har enno ikkje kommentert om soldatane var forkledde.

Det som skulle vise seg å vere israelske soldatar skaut ifølgje Abed på alt som rørte seg med ein gong dei kom ut av lastebilen.

– Viss nokon bevegde seg eller stakk hovudet fram, vart dei skotne. Viss nokon prøvde å ta eit bilete eller filme, vart dei skotne. Dei skaut mot leilegheita vår, mot bror min og søstera mi, seier han.

Gissel i naboblokka

Gissela vart haldne av Hamas i to bustadblokker midt blant den palestinske sivilbefolkninga, ifølge Daniel Hagari i det israelske forsvaret (IDF).

Verken Abed eller Khalil ante at det var gislar i nabobygga, seier dei. Men det skjønte dei raskt då dei såg scena som spelte seg ut framfor auga på dei:

Khalil fortel at soldatane henta ut to stigar som dei brukte til å klatre opp til balkongen til ei leilegheit like ved. Han anslår at dei brukte eitt til to minutt på å kome seg dit etter å ha kome ut av lastebilen, for så å bryte seg inn og skyte ein mann, svigerdottera hans, sonen hans og ein anna mann.

Abed kallar mannen «dokter Ahmed». Dette var Ahmed Al-Jamal, ein lege som IDF har stadfesta vart drepen i leilegheita si.

Det var ifølge IDF i denne leilegheita gisselet Noa Argamani vart redda ut frå. Argamani og kjærasten hennar vart kidnappa då Hamas angreip ein musikkfestival like ved grensa til Gazastripa 7. oktober.

Israelske Noa Argamani vart bortført av Hamas 7. oktober. Ho ropar desperat til kjærasten Avinatan Or, som også vert bortført her. Han er framleis inne i Gaza. Du trenger javascript for å se video. Israelske Noa Argamani vart bortført av Hamas 7. oktober. Ho ropar desperat til kjærasten Avinatan Or, som også vert bortført her. Han er framleis inne i Gaza.

Sonen som vart drepen var Abdallah Al-Jamal, ein journalist i The Palestine Chronicle som også har jobba frilans for Al Jazeera.

Ifølgje Abed skaut den fjerde mannen i leilegheita tilbake mot dei israelske soldatane.

Bomba leiren etter uttrekking

Dei israelske soldatane trekte seg tilbake under «intens skyting», seier IDFs Hagari til CNN. Abed og Khalil fortel til teamet NRK samarbeider med at soldatane hadde med seg eit eller fleire israelske gissel ut frå leilegheita.

Men før dette skjedde, kom ein anna nabo springande inn i butikken deira med skotsår i magen og i armen, fortel Abed.

– Etter at spesialstyrken trekte seg ut, evakuerte dei alle som var i blokka, i alle fall barna. Så bomba dei heile bygningen, seier Khalil.

Då dei hadde trekt seg heilt ut frå området, byrja dei å bombe husa og gata frå lufta, fortel han.

– Heile gata vart øydelagt, seier Abed og peiker rundt seg.

– Butikken vår rista kraftig. Då trudde eg vi at vi kom til å døy. Eg bad barna om å be til Gud, seier Khalil.

Khalil fortel at familien og naboen søkte tilflukt på kontoret hans i kjellaren. Abed fortel derimot at dei søkte tilflukt på eit bad.

– Først var den skadde naboen krakilsk, så svima han av. Eg gav han førstehjelp, seier Abed.

– Bombinga var kontinuerleg frå fly og helikopter.

Begge anslår at bombinga av gata varte i rundt 20 minutt.

Behandla skadde på bakken

På grunn av den kraftige bombinga trekte mange i flyktningleiren til nærmaste sjukehus. Det vert rekna som ein tryggare plass, fortel Adham Algesen, leiar på akuttmottaket på al-Awda-sjukehuset i Nuseirat til journalistane i Gaza som NRK samarbeider med.

Medan legen var opptatt med å behandle skadde, uroa han seg for om familien hans som bur like ved sjukehuset var blant dei drepne.

– Etter ein time, då ting hadde roa seg ned, vart vi overraska over det enorme talet på skadde. Vi tok imot meir enn 250. Cirka 40 prosent av dei skadde var kvinner og barn. På sjukehuset er det berre 22 senger. Dei fleste behandla vi på bakken. Vi sleit med mangel på medisinsk utstyr og personale, seier Algesen.

Adham Algesen, leiar på akuttmottaket på al-Awda-sjukehuset i Nuseirat Foto: Jebril Abu Kmeil

Han skildrar det som «dommedag».

– Det var så mange drepne og skadde, vi hadde ein lege per fire skadde. Det var mange pasientar som ikkje fekk behandling før etter ein til to timar. Det var mange som døydde fordi vi ikkje kunne behandle dei, grunna mangel på utstyr og personale.

Då Algesen og resten av helsepersonellet i sjukehuset i flyktningleiren hadde fått stabilisert pasientane, sende dei vidare til al-Aqsa-sjukehuset.

– Der måtte nokre pasientar vente i tre timar fordi det ikkje var nok personale der heller.

FNs menneskerettskontor er «djupt sjokkert» over omfanget på sivile tap etter operasjonen. Begge partar, både Israel og Hamas, kan vere skuldige i krigsbrotsverk, seier ein talsperson.

Grufulle bilete og videoar frå Nuseirat 8. juni har vorte delte på nett og sosiale medium. Lurer du på kvifor Instagram-feeden din ser så annleis ut enn NRK?

NRK forklarer Hva er NRKs retningslinjer for bruk av sterke bilder? Hva er NRKs retningslinjer for bruk av sterke bilder? Krig og presseetikk NRK skal dokumentere krigens gang og grusomhetene som rammer sivilbefolkningen. Vi bruker store ressurser på å dekke krigen i Gaza, både ute i felt og her hjemme. Samtidig skal vi ivareta presseetikken. Vi gjør egne vurderinger av alle bilder og videoer som kommer inn. Derfor vil publikum noen ganger se andre bilder i NRKs flater enn i sosiale medier. Hva er NRKs retningslinjer for bruk av sterke bilder? Sterke bilder Vi er som hovedregel varsomme med å vise svært sterke, detaljrike bilder. Samtidig er det vår oppgave å dokumentere realitetene på bakken slik de er. For å kunne gjengi et riktig bilde av krigens konsekvenser, gjør vi i noen situasjoner unntak fra hovedregelen. Det kan være situasjoner der bildene har stor dokumentasjonsverdi, der de viser en hendelse som påvirker krigens gang eller når vi har nok informasjon om omstendighetene til å fortelle en fullstendig historie. Hva er NRKs retningslinjer for bruk av sterke bilder? Grundig sjekk Vi sjekker alle bilder og videoer så grundig som mulig for å forsikre oss om at innholdet er ekte. Det er mange bilder i sosiale medier som ikke kommer fra hendelsen avsenderen hevder de dokumenterer, enten ved en feil eller bevisst manipulering. Disse bildene vil vi gjøre alt vi kan for å unngå å formidle. Hva er NRKs retningslinjer for bruk av sterke bilder? Våre retningslinjer Når vi er trygge på at bildene er ekte, gjelder disse reglene: Når vi bruker sterke bilder, må vi kunne fortelle en historie som gir forståelse av det eller dem bildene viser. Vi skal ikke bruke sterke bilder som illustrasjon uten kontekst.

Som hovedregel viser vi ikke døde og gjenkjennbare mennesker. Vi er varsomme med spesielt sterke og detaljrike bilder, men kan gjøre unntak etter en redaktørvurdering. Noen ganger sladder vi enkelte detaljer i bildene. Hva er NRKs retningslinjer for bruk av sterke bilder? Våre retningslinjer Vi er varsomme med å bruke bilder av mennesker i sårbare eller nedverdigende situasjoner.

Vi tar særlig hensyn når bildene viser barn. Samtidig skal vi også dokumentere lidelsene som barn blir utsatt for.

Vi er varsomme med bruk av sterke bilder der publikum ikke har mulighet til å forberede seg på det de vil få se, f.eks. på forsiden til nrk.no. Forrige kort Neste kort