FN-granskere: – Både Israel og palestinske grupper har begått krigsforbrytelser

– Det er avgjørende at alle som har begått forbrytelser holdes ansvarlige, sa lederen for granskingskommisjonen, Navi Pillay onsdag. Han har tidligere vært FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Den uavhengige granskingskommisjonen ble nedsatt av FNs menneskerettighetsråd i mai 2021.

Forbrytelser mot menneskeheten

Kommisjonen konkluderer med at Israel har begått krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og brudd på internasjonal humanitær rett.

«Det er begått utbredte eller systematiske angrep rettet mot den sivile befolkningen i Gaza».

En skole drevet av UNWRA ble smadret i et angrep mot flyktningleiren Nuseirat 6. juni. Foto: Reuters

I rapporten står det at bruddene på humanitær rett innebærer utryddelse, drap, kjønnsbasert forfølgelse, angrep på palestinske menn og gutter, tvangsforflytning, «umenneskelig tortur» og grusom behandling av mennesker.

Mennesker drept siden 7. oktober 2023 Gaza 37.164 Siste uke: 578 Israel 1487 Lukk Kilder: Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza / FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) / Israelske myndigheter Forbehold: Tall fra Hamas-kontrollerte helsemyndigheter i Gaza skiller ikke mellom sivile og stridende, og kan periodevis være forsinket. Tallene fra israelske myndigheter viser at rundt 1200 sivile og soldater ble drept i forbindelse med Hamas-angrepet på Israel 7. oktober 2023. 287 israelske soldater har blitt drept siden 27. oktober 2023. Ingen av tallene er bekreftet av uavhengige kilder. De palestinske tallene oppdateres daglig. Tall fra Israel oppdateres minst to ganger i uken. Lukk Mer informasjon om tallene

– Politisk agenda mot Israel

Ifølge nyhetsbyrået AFP, anklager Israel FNs undersøkelseskommisjon for «systematisk antiisraelsk diskriminering», etter at rapporten sa at landet begår forbrytelser mot menneskeheten under krigen i Gaza.

– Undersøkelseskommisjonen har nok en gang bevist at dens handlinger tjener en innsnevret politisk agenda mot Israel, sa Israels ambassadør til FN i Genève, Meirav Ellon Shahar.

Den uavhengige granskingskommisjonens rapport er FNs første dyptgående undersøkelser av handlingene i krigen, som startet 7. oktober.

Hamas begikk krigsforbrytelser

Kommisjonen skriver at den militære delen av Hamas og andre palestinske bevæpnede grupper og sivile begikk krigsforbrytelser, brudd på internasjonal humanitær rett og forbrytelser mot menneskeheten under angrepet på Israel 7. oktober.

Bilder av gislene som ble tatt av Hamas 7. oktober. Foto: Reuters

Da ble 1200 sivile israelere drept, 3300 ble skadd og 251 personer ble tatt som gisler av Hamas.

Hør siste podkast fra Urix: