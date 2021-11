Hele Norge er klassifisert som risikoområde i EU/EØS-området, noe som gjør at reisende fra Norge omfattes av strenge innreiseregler. Det er reisendes ansvar å holde seg oppdatert og orientert om de til enhver tid gjeldende regler for destinasjonslandet.

Her kommer rådene for noen av de landene flest nordmenn reiser til på denne tiden av året:

Skal du ut å reise nå under korona bør du kunne reglene for å få innreise i land. Foto: EVA PLEVIER / Reuters

Danmark

Nordmenn som er fullvaksinert eller er tidligere smittet kan fritt reise til Danmark. Det trengs verken test seg før innreise eller ved ankomst. Dette gjelder også barn under 16 år og ungdom under 18 år som reiser sammen med foreldre som oppfyller innreisekravet.

Fra 12. november ble det krav om at personer over 15 år må vise koronapass hvis du skal på et serveringssted eller nattklubb og diskotek. Det samme gjelder ved frisørbesøk, spa-, kropp- og hudbehandlinger og lignende hvor personkontakten nødvendigvis er tett.

Det blir også krav om koronapass på arrangementer innendørs hvis det er flere enn 100 personer til stede, utendørs er grensen 1000 personer. Dette gjelder alt fra konserter, teaterforestillinger og sportsarrangementer til fornøyelsesparker, lekeland og badeland, dyrehager og akvarier til spillehaller og kasinoer.

I forrige uke kom kravet om at både dansker og andre bør bruke munnbind der smitterisikoen er høy og hvor det er vanskelig å holde nok avstand, som i butikker, varemagasiner, innendørsmarkeder, take away-steder og ikke minst ved bruk av offentlig transport som fly, buss, tog og taxi.

I Danmark er protestene kraftige fra de som er motstandere av å måtte vise fram koronapass på serveringssteder. Her er det gjester som prøver å kose seg med maten på en uterestaurant som blir forstyrret. Foto: THIBAULT SAVARY / AFP



Sverige

Et tilfelle av virusvarianten omikron har blitt bekreftet i Sverige mandag. Så langt har det likevel ikke noe på si for reisende fra Norge eller andre nordiske land.

Vi kan fritt reise fra Norge til Sverige uten innreiserestriksjoner.

Det står i stor kontrast til innreiseforbudet for ikke nødvendige reiser til Sverige fra de fleste land utenfor EU/EØS.

Skal du delta på en konsert eller annet arrangement kan det likevel være greit å vite at fra 1. desember kan du måtte vise frem vaksinebevis. Det kan arrangører i Sverige kreve om det er mer enn 100 personer til stede. Om ikke beviset skal vises fram må deltakerne sitte på anviste plasser, alle må holde minst en meter avstand, og et selskap kan kun bestå av maks åtte personer.

Finland

Også til Finland er det åpent for nordmenn å reise uten restriksjoner. Men finske myndigheter minner om at nye restriksjoner kan innføres på kort varsel.

Du kan finne mer informasjon fra finske helsemyndigheter på «aktuelt om koronaviruset covid-19» på det finske folkehelseinstituttets nettside.

Tyskland

Tyskland er blant landene som i helgen fikk bekreftet smittetilfeller av den svært smittsomme omikronvarianten av koronaviruset. Landet står nå i en omfattende fjerde smittebølge og har nå passert 100.000 koronadødsfall.

Tysklands president ber nå folk redusere kontakt med andre mennesker.

Fungerende forskningsminister Anja Karliczek har bedt nasjonalforsamlingen vedta nye restriksjoner på antall nærkontakter også for de fullvaksinerte.

Det er også verdt å merke seg at mange sykehus nå er så overbelastet at pasienter må flys fra sør og øst i Tyskland til nord.

Koronatest:

Skal du på reise til Tyskland må du kunne fremlegge bevis på enten 1) å være fullvaksinert, 2) å være frisk av covid-19 sykdom, eller 3) ha et negativt covid-19-testresultat. Fly og fergeselskaper skal kreve slikt bevis før avreise.

Covid-19 testen kan ikke være eldre enn 48 timer mens PCR-testen kan ikke være eldre enn 72 timer ved innreisetidspunkt til Tyskland.

Tiltak for å hindre spredning av covid-19 blir bestemt av delstatene. Reisende bør derfor finne informasjon hos lokale myndigheter.

Det er som hovedregel munnbindplikt på offentlig transport, i butikker og på restauranter (til du sitter ned). I det offentlige rom gjelder som regel en avstand på 1,5 meter mellom mennesker.

Det er glissent mellom kundene på julemarkedet i Frankfurt am Main. Mange av julemarkedene i Tyskland er avlyst i år også pga. pandemien Foto: THOMAS LOHNES / AFP

Storbritannia

Britene bestemte sist lørdag å stramme kraftig inn på innreisereglene for alle som ankommer landet.

Alle som ankommer Storbritannia må fra i dag ta en test i løpet av den andre dagene etter ankomst og isolere seg frem til de har fått negativt svar.

I tillegg har regjeringen iverksatt flere andre tiltak etter at omikronvarianten ble oppdaget.

Smittede og nærkontakter til personer som tester positivt for omikronvarianten må i karantene i 10 dager – uavhengig av vaksinestatus.

Munnbindreglene i butikker og kollektivtrafikken skjerpes inn

De nye tiltakene skal vare i tre uker i første omgang.

Alle tilreisende må før innreise fylle ut skjemaet Passenger locator form.

Lokale restriksjoner på hva du kan eller ikke kan gjøre varierer, full oversikt får du her: Koronavirus restrictions: what you can and cannot do.

Storbritannia er ikke lenger medlem av EU/EØS. Det anbefales å ha en gyldig reiseforsikring ved reise til Storbritannia.

Hvis du ikke kan vaksineres av medisinske årsaker, følger du samme regler som fullvaksinerte. Har du imidlertid selv valgt å ikke la deg vaksinere, må du både ta en test i løpet av de tre døgnene før avreise, deretter ta den obligatoriske todagerstesten ved ankomst og selvisoleres i ti dager.

Julehandel i Storbritannia er vanligvis svært så populært for nordmenn. For andre året på rad ødelegger pandemien for opplevelsen. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Frankrike

I Frankrike forbereder landet seg på nok en smittebølge. Og landets statsminister sitter isolert etter å ha testet positivt for covid-19 for en uke siden.

Like under 70 prosent av den franske befolkningen er fullvaksinert og 76 prosent har fått førstedosen. Det er omtrent som nivået i Norge, ifølge Our World in Datas oversikt.

Siden i sommer har det vært krav om at alle som vil delta på arrangementer med mer enn 50 personer i Frankrike må vise vaksinepass. Passet er også obligatorisk for å kunne gå på kafe, restaurant, kjøpesenter og på offentlig transport.

Det er tydelige krav til vaksinasjonssertifikatet:

Er du vaksinert med Pfizer, Moderna eller AstraZeneca må andre dose være satt minst sju dager før innreise til Frankrike.

Er du vaksinert med Johnson & Johnson må vaksinen være satt minst fire uker før innreise.

Har du vært covid syk og fått en dose vaksine må det ha gått minst sju dager fra vaksinen er satt til innreise.

Vaksinebekreftelsen kan du enkelt hente på Din side på HelseNorge.no. Der finnes den også i en engelsk versjon som kan printes ut.

Personer som er over 12 år, som ikke er vaksinert må kunne vise en negativ PCR-test eller antigen hurtigtest ved innreise. Testen må være tatt mindre enn 72 timer i forveien.

Du må også fylle ut en egenerklæring om at du ikke har symptomer eller har vært i nærkontakt med en covid-19 syk person. Egenerklæringen må kunne vises før ombordstigning på flyet.

Skal du reise med tog i Frankrike må du ha på munnbind. Foto: Rafael Yaghobzadeh / AP

Spania

Spania har blitt mindre truffet av den siste smittebølgen enn mange andre europeiske land. Likevel har de strenge prosedyrer for reisende som skal inn i landet.

Alle reisende må fylle ut et elektronisk helseskjema tidligst 48 timer før avreise.

Ved ankomst på flyplasser i Spania blir det foretatt måling av kroppstemperatur og visuell sjekk av symptomer samt sjekk av helseskjema, ifølge UDs reiseportal.

Alle over seks år må bruke munnbind innendørs og på offentlig transport. Munnbind må også brukes utendørs hvis kan ikke kan holde minst 1,5 meter avstand til andre.

Innad i Spania varierer det hvor strenge smitteverntiltakene er, avhengig av smittesituasjonen i regionen. Det gjelder alt fra å måtte vise frem koronapasset for å slippe inn på restauranter, barer og kafeer til kultur- og sportsarrangementer.

Enkelte byer har også begrenset tidene hvor lenge butikker og serveringssteder kan være åpne.

Blir du smittet av koronaviruset mens du er i Spania, er det strenge krav til hva du må gjøre. Og det er strenge krav til når du får reise hjem til Norge.

Italia

Nordmenn kan fritt reise til Italia, så lenge man ikke har vært innom land som står på en såkalt høyrisikoliste de siste 14 dagene før reise til Italia.

Alle tilreisende må fylle ut et elektronisk innreiseskjema før ankomst.

I tillegg kreves et gyldig grønt koronapass som viser at du enten er vaksinert, har gjennomgått infeksjon de siste seks månedene eller har en gyldig negativ test tatt mindre enn 48 timer før, for å slippe inn i landet. Barn over og under 6 år er underlagt egne innreiseregler.

Alle over 12 år må vise koronapass for å komme inn på serveringssteder. Det samme gjelder museer og gallerier, opera, teatre og konsertlokaler i tillegg til kasinoer, spillsteder, treningssentre og spaanlegg. Koronapass kreves også under festivaler og alle typer sportsarrangementer – innendørs og utendørs.

Det er også obligatorisk med bruk av munnbind innendørs. Utendørs må du ta det på når det ikke er mulig å holde 1 meters avstand.

Skal du reise mellom ulike regioner i landet med fly, tog, buss, ferge, må du regne med å bli avkrevd gyldig grønt koronapass. Skal du bruke kollektivtrafikk innad i en by eller innad i region, er dette «passfritt».

De ulike regionene er farget rødt, oransje eller grønt, avhengig av smittesituasjonen. Per nå er det bare en oransje region.

Det er også greit å vite at det er innført kapasitetsbegrensninger i kollektivtrafikken og på sportsarrangementer.

I tillegg kan det være innført egne smittevernregler som må følges.

Skal du ha deg noe godt å drikke i Italia må du først vise frem ditt koronapass Foto: YARA NARDI / Reuters

Østerrike

Lander er akkurat nå midt i en nedstengning. Den startet mandag 22. november og skal i utgangspunktet vare i 10 dager, men kan bli forlenget med nye 10 dager.

Som turist slipper du ikke inn i Østerrike før etter 13. desember.

Det er innført portforbud og alle ikke-nødvendige butikker er stengt, det samme er julemarkeder, konsertsteder og teatre, hoteller, restauranter, kafeer.

Skisteder og andre turistattraksjoner er også lukket.

For å slippe inn i landet må den enkelte dokumentere at man er beskyttet mot koronaviruset gjennom vaksinering eller at man har vært smittet av koronaviruset de siste seks månedene.

Fra 6. desember vil vaksinebeviset for vaksinerte være gyldig i 270 dager etter vaksinering og ikke 360 dager som det har vært frem til nå.

Hvis man ikke kan dokumentere en slik beskyttelse ved ankomst, må man ta en covid-19-test i løpet av første døgn.

Det kreves også koronapass for å slippe inn på en rekke steder. Det er i tillegg regler om bruk av munnbind.

Bodene måtte stenge på julemarkedet i Innsbruck, Østerrike etter som landet nå er midt i en nedstengning. Foto: Michael Probst / AP

Nederland

Nederland er også midt i en tre ukers nedstengning. Den startet 23. november og skal etter planen gjelde frem til midten av desember.

Nedstengen ble ytterligere innskjerpet nå søndag og det meste i samfunnet er nå stengt mellom klokken 0500 og klokken 1700. Det gjelder alt av museer, kinoer, spisesteder, museer, treningssentre- og treningsarenaer, fornøyelsesparker og dyrehager i tillegg til kulturarrangement. Den profesjonelle delen av idretten får gå sin gang på kveldstid, men uten tilskuere.

Det fleste butikker utenom matbutikker, dyrebutikker og apotek lukker også dørene tidlig.

Du må også ha koronapass for å slippe inn på de fleste steder i Nederland.

Det er innført krav om bruk av munnbind og avstandsplikt på 1,5 meter for alle over 18 år og over, med noen unntak, blant annet der det er pliktig med gylidg koronapass for å slippe inn. Alle som ikke følger avstandsregelen kan få en bot på 95 euro, eller rundt 970 kroner, ifølge justisdepartementet.

Skal du besøke noen hjemme anbefales du å ta en hurtigtest.

For å slippe inn i landet, holder det å vise frem et gyldig koronapass så lenge du kommer fra land EU-Schengen-området med lav smittegrad. Norge er for tiden regnet som et slikt. Men alle må fylle ut et innreiseskjema, uavhengig om du kommer fra land med testplikt eller karanteneplikt.

Sveits

Skal du inn i Sveits må du fylle ut et egenerklæringsskjema

Frem til den siste virusvarianten ble oppdaget holdt det med et gyldig koronapass for vaksinerte eller alle som har gått gjennom en koronainfeksjon. Uvaksinerte måtte gjennom et totrinns-testregime.

Nå er reglene strammet inn for alle reisende fra land hvor omikron-varianten er påvist, inkludert Danmark.

Er du over 16 år, må du vise koronapass eller en fersk negativ koronatest hvis du skal inn på alt fra restauranter, kafeer og nattklubber til teatre og konserter og dyreparker. Det samme gjelder store utendørsarrangementer med flere enn 100 personer til stede.

Og alle over 12 år må bruke munnbind når du reiser kollektivt med buss, bane og tog. Kravet gjelder også taubaner og skiheiser. Nekter du å bruke munnbind, kan du bli satt av eller bøtelagt.

Sveitserne stemte i helgen ja i en folkeavstemning til å beholde en lov som gir myndighetene retten til å kreve koronapass og andre strenge smitteverntiltak.

USA

USA har åpnet for innreise for reisende fra Norge som er fullvaksinerte mot covid-19.

Reglene varierer på delstatsnivå, men det finnes noen generelle hovedpunkter. Reisende med fly til USA skal både være vaksinert og kunne legge fram negativt koronaprøvesvar i løpet av de siste tre dagene før avreise.

Også i USA kreves det en egenerklæring, og uvaksinerte får ikke innreise.

Husk at legebehandling og sykehusopphold i USA generelt er svært dyrt. Kun øyeblikkelig hjelp behandles uten forsikringsgaranti.

Etter at USA åpnet for innreise av andre enn sine egne borgere, feiret disse med å ta fly til sitt favorittland. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Thailand

Fra 1. november lettet Thailand på innreisereglene for fullvaksinerte som kommer fra Norge. De slipper nå lang karantene, som uvaksinerte må bekoste selv. Det er også nå mulig med transitt i Thailand.

Det er imidlertid ennå strenge kriterier som må oppfylles før innreise. Sjekk informasjon om disse kriteriene hos den thailandske ambassaden i Oslo før avreise. Nye restriksjoner kan innføres på meget kort varsel.

Selv om du har vært i Norge lenger enn de siste tre ukene før ankomst Thailand og er fullvaksinert, må du ha bestilt et døgn på et slusehotell den første natten. I prisen er det inkludert en PCR-test.

Pandemien preger fortsatt samfunnet med mange restriksjoner, som krav om munnbind både innen- og utendørs i enkelte regioner. Noen regioner har fremdeles portforbud om natten, men mange populære destinasjoner har nå droppet portforbud. Man må ofte registrere seg på kjøpesenter og andre steder hvor det samles mange mennesker.

Vil du vite mer?

På regjeringen.no sine sider kan du søke på alle land som Norge har diplomatiske forbindelser med. Trykk deg inn på det landet som du vurderer å reise til. På punktet helse får du opp detaljerte koronaråd og krav for innreise.