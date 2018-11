Det skjeve tårnet i Pisa retter seg opp

En gruppe eksperter, som over flere år har overvåket restaureringsarbeidet av den verdensberømte turistattraksjonen i Pisa sier landemerket er stabilt, og at det sakte, men sikkert retter seg opp.

Det 57 meter høye tårnet fra middelalderen er ennå ikke i lodd, men har beveget seg fire centimeter mot vertikalen.

– Det er som om to århundre er fjernet fra alderen til tårnet, forklarer professor Salvatore Settis til BBC.

Den strukturelle tilstanden er bedre enn fryktet, opplyser den internasjonale komiteen som har arbeidet med saken.

– Justeringen av skjevheten er gode nyheter, men det er den strukturelle tilstanden til tårnet som er det viktigste, sier Nunziante Squeglia, en av komiteens konsulenter, til nyhetsbyrået ANSA.

Skjevt ut fra starten

Byggingen av tårnet skjedde i tre etapper over en periode på 200 år.

Allerede da tårnet var under bygging på 1100-tallet, måtte arbeidet stoppes fordi bygget begynte å helle mot sør. På den tiden var det bare tre etasjer høyt. Årsaken til problemene er at grunnen til tårnet på sørsiden stort sett består av leire og sand. Og at fundamentet til tårnet kun er tre meter dypt.

Byggingen stoppet opp i nesten 100 år mens området rundt Pisa var preget av krig. Byggepausen hadde den bivirkning at grunnen stabiliserte seg, ellers mener eksperter at tårnet hadde veltet.

I 1198 bygget man de neste fire etasjene i en vinkel til de lavere etasjene for å kompensere for skjevheten. I 1372 ble den siste etasjen bygget og rommet ble fylt med klokker.

Turistattraksjon

Etter hvert ble det skjeve tårnet en turistattraksjon. Millioner av mennesker har tråkket seg opp de 297 trappetrinnene i spiral mot toppen. Men på slutten av 1900-tallet ble skjevheten så betydelig at den truet sikkerheten for de besøkende. Da var hellingen på 5,5 grader, noe som tilsa at den øverste delen hang 4,5 meter utenfor tårnfoten.

I januar 1990 var det ingen vei tilbake: Tårnet ble stengt. Ikke bare sto det 800 år gamle tårnet i fare for å tippe over, men selve steinkonstruksjonen holdt på å bli sprengt i stykker på grunn av det store presset den var utsatt for.

En storstilt redningsoperasjon ble satt i gang. Det ble lagt inn hundrevis av tonn med bly som motvekt i fundamentet, og det ble også fjernet masse i grunnen under bygningen. Kostnadene ble beregnet til 200–250 millioner norske kroner.

Det måtte både graving og omfattende ingeniørarbeid til for å redde den verdensberømte turistattraksjonen. Bildet viser stålvaiere som ble hektet på tårnet da stabiliseringsarbeidet startet i 1998. Foto: FABIO MUZZI / Afp

Da det ble gjenåpnet i 2001, var det rettet opp med mer enn 40 centimeter. Når ekspertene nå konstaterer at tårnet de siste 17 årene har rettet seg opp ytterligere fire centimeter, mener de det skyldes all massen som ble fjernet fra nordsiden gjør at tårnet siger og retter seg opp.

Stabiliteten til tårnet blir konstant overvåket ved hjelp av et system med sensorer på tårnet. Hvis tårnet fortsetter å rette seg opp kan turister på lang sikt si farvel til kreative selfies ved tårnet.

