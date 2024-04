Funnene til journalistene i nyhetsnettstedene +972 Magazine og Local Call. baserer seg på intervjuer med seks anonyme israelske etterretningsoffiserer som hevder at de har førstehåndskunnskap om KI-systemene som blir brukt i krigen.

Avsløringen er også omtalt av den israelske avisa Haaretz, CNN og britiske The Guardian og Independent.

Det israelske forsvaret (IDF) nekter ikke for at de bruker KI-systemer i krigen, men hevder systemene deres kun er et verktøy for analytikere i arbeidet med å identifisere mål. Det avvises at KI brukes til å identifisere terrorister. Du kan lese tilsvaret IDF ga til avsløringene her.

IDF-soldater i kamp på Gazastripen. Foto: Polaris

Etter Hamas-angrepet på Israel 7. oktober i fjor, som krevde rundt 1200 israelske liv, har Israel utført minst 31.000 luftangrep på Gazastripen. Minst 32.000 palestinere er drept, blant dem 13.000 barn, ifølge Human Rights Watch.

Mange av disse angrepene har vært basert på kunstig intelligens-systemer som «Ghospel» og «Lavender», ifølge avsløringene i palestinsk-israelske +972 Magazine og Local Call. Førstnevnte skal lage lister over fysiske mål, som bygninger som kan knyttes til militante grupperinger.

Mer enn 60 prosent av husene i Gaza er delvis eller totalt ødelagt i løpet av den seks måneder lange krigen. Foto: AFP

«Lavender» skal ta seg av menneskelige mål, og genererer en drapsliste med navn på 37.000 palestinere basert på deres antatte tilknytning til Hamas og andre militante grupperinger. Det forteller etterretningsoffiserene til +972 Magazine og Local Call.

«Lavender»» ble utviklet av IDFs etterretningsgren, Unit 8200, ifølge offiserene.

Skal ha programmert inn sivile tap

Etterretningsoffiserene beskriver hvordan IDF la inn forhåndsgodkjente kvoter for hvor mange sivile som kunne bli drept i bombingen av enkelte Hamas-mål.

Ifølge undersøkelsene til +972 Magazine og Local Call aksepterte det israelske forsvaret 15–20 sivile tap i luftangrep på en lavtstående Hamas-kriger. I angrep på toppledere i Hamas godkjente IDF angivelig at opp mot 100 sivile liv kunne gå tapt.

I mange av disse angrepene brukte luftforsvaret såkalte «dumme bomber». Det er bomber som slippes fra fly uten å være fjernstyrte. De er med andre ord ikke presisjonsstyrte, og forårsaker store materielle skader fordi de kan veie opp mot 1000 kilo hver.

Her er én type «dumme bomber». Denne heter M117, som eksperter mener Israel har sluppet over Gazastripen, ifølge CNN. De kan veie opp 1000 kilo hver.

– Fordi vi vanligvis utførte angrepene med dumme bomber, kollapset hele bygningen over de som befant seg på innsiden, sier en av offiserene.

KI-systemene var også angivelig matet med informasjon som gjorde at de systematisk lokaliserte Hamas-krigere når de var på besøk hos familiene sine. Et automatisert spesialverktøy som kalles «Where's Daddy» varslet IDF om når en mistenkt militant palestiner ankom hjemmet sitt, slik at bygningen kunne bombes.

– Vi var ikke interessert i å drepe krigere bare når de var i en militærbygning, eller involvert i kamper. Det er mye lettere å bombe en families hjem. Systemet er bygget for å se etter dem i disse situasjonene, forteller en annen etterretningsoffiser.

IDF: – Kun et verktøy

Det israelske forsvaret bestrider ikke at de bruker KI-systemer i krigen. I en uttalelse i forbindelse med granskningen til +972 Magazine og Local Call beskriver de «Lavender» som en database.

– Databasen brukes til å sjekke etterretningskilder opp mot hverandre, for å produsere oppdatert informasjon om fiendens militære operatører. Dette er ikke en liste over bekreftede mål som kan angripes, skriver IDF.

De skriver videre at KI-systemene kun brukes til å hjelpe ekspertene i IDF til lettere å identifisere potensielle mål.

– IDF bruker ikke et kunstig intelligens-system til å identifisere terrorister, eller til å forutsi om en person er en terrorist. Systemene er kun et verktøy for analytikere i arbeidet med å identifisere mål.

– Gi oss flere mål!

Etterretningsoffiserene som uttaler seg til +972 Magazine og Local Call mener derimot at israelske styrker på bakken stoler altfor mye på kunstig intelligens-systemene i krigføringen.

I begynnelsen av krigen, da bombingen var mest intens, sier nettstedenes kilder at hæren ga offiserer ved fronten vide fullmakter til å bruke drapslistene Lavender genererte.

– Vi ble konstant presset: «Gi oss ​​flere mål! De ropte til oss,» sier en etterretningsoffiser som hadde ansvar for å gå gjennom informasjonen KI-systemene ble matet med.

– Vi ble fortalt: «Nå må vi ta Hamas uansett pris. Bomb der du kan.»

Offiserene sier mange av de israelske soldatene var drevet av hevntanker, etter det dødelige Hamas-angrepet 7. oktober i fjor.

– Folk her var frustrerte over at vi ikke angrep nok.

En massegrav fylles i Gaza. Minst 32.000 mennesker er drept så langt i krigen, ifølge lokale helsemyndigheter. Foto: Abaca

Etterspørselen etter bombemål de første månedene av krigen gjorde at IDF skal ha basert seg på Lavender som spyttet ut nye bombemål i rekordfart, ifølge de anonyme militære kildene.

Det israelske forsvaret avviser at styrkene deres bruker KI-verktøy ukritisk. De mener alle angrep blir vurdert individuelt av offiserer på bakken.

– IDF utfører ikke angrep når den forventede ulempen er for stor i forhold til den militære fordelen. IDF avviser blankt påstanden om at vi dreper titusenvis av mennesker i hjemmene deres.

Men både FN og Israels nærmeste alliert, USA, har kritisert israelske myndigheter for den intense og vilkårlige bombingen av Gazastripen.

– Israel har mesteparten av verden med seg, men de begynner å miste støtten på grunn av den vilkårlige bombingen som finner sted, sa president Joe Biden allerede i desember i fjor.

Forsvarer «dumme bomber»

Samtidig forsvarer IDF bruken av dumme bomber. De sier at dette er standardvåpen som brukes av mange væpnede styrker i verden, og at deres piloter er trent til å slippe slike bomber på en treffsikker måte.

Store ødeleggelser i Gaza. Foto: Zuma Press

Verifiserte bilder fra Gazastripen viser at deler av kyststripen har blitt teppebombet. Mer enn 60 prosent av alle hjem, det vil si ca. 290.000 hjem, er helt eller delvis ødelagt, ifølge en fersk rapport fra Verdensbanken.

I tillegg er hundrevis av skoler, universiteter, sykehus, matlagre, strømanlegg, veier og kloakkrenseanlegg blitt bombet sønder og sammen.

En undersøkelse CNN gjorde i desember i fjor, altså to måneder inn i krigen, viste at nesten halvparten av de 29.000 bombene IDF hadde sluppet over Gaza til da, var «dumme bomber» som forårsaker store materielle skader.

Er du interessert i mer utenriksinnhold, utforsk også vårt tilbud i NRK Radio. Her er siste URIX-sending: