Det hvite hus: Trump vil ikke sparke Mueller

Presten i Raqqa ber menigheten tilgi grusomhetene. Men kan de det?

RAQQA (NRK): Da vi møtte syriske Amira i januar følte jeg skyld. For henne var jeg fra det samme Nato-Vesten som har bombet livet hennes sønder og sammen. Og så kom vi for spørre: Hvordan det står til med dere her i Raqqa?