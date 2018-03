Spesialetterforsker Mueller krever Trump-dokumenter om Russland utlevert

Det er The New York Times som melder at Muellers gransking av det såkalte Russland-sporet nå kommer stadig nærmere presidenten.

Stevningen for å få ut dokumentene skal ha blitt overlevert i løpet av de siste ukene.

Det er ikke kjent hvor bredt stevningen favner eller hvorfor Mueller ikke bare kunne be om å få dokumentene utlevert på normal måte fra paraplyorganisasjonen som styrer Trumps forretningsimperium, uten å gripe til en stevning.

Avisen skriver at denne siste stevningen tyder på at saken vil trekke i langdrag i enda noen måneder.

Ville ikke kommentere

Nyheten om denne siste omdreiningen kommer samtidig som det er lekket ut at Mueller og hans team gransker hvilken rolle pengebidrag fra utlandet, blant annet emiratene, spilte i valgkampen i 2016.

På dagens pressebrifing i Det hvite hus i ettermiddag ville ikke talskvinne Sarah Sanders kommentere lekkasjene.

– Vi kommer til å samarbeide fullt ut. På grunn av vår respekt for spesialetterforskeren kommer vi ikke til å kommentere, sa Sanders.