Derfor må de kutte av hornet til Pamir

Tidligere denne måneden brøt krypskyttere seg inn i Thoiry dyrehage i nærheten av Paris. De skjøt og drepte det sjeldne hvite neshornet Vince, og kappet av ham hornet.

Det er stor etterspørsel etter hornene i deler av Asia, hvor det brukes i tradisjonell medisin. Flere afrikanske land har store problemer med krypskyttere som jakter på neshorn.

Men hendelsen i Frankrike skal være første gang et neshorn i fangenskap i Europa har blitt drept for hornet. Nå går Dvur Kralove dyrehage i Tsjekkia drastisk til verks for å beskytte sine 21 neshorn.

Det hvite neshornet Pamir var førstemann ut. Se hvordan det gikk i videoen over.