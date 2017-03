I 2009 gjorde sørafrikanske myndigheter det ulovlig å kjøpe og selge horn fra neshorn i Sør-Afrika.

Loven kom over 30 år etter at det i 1977 ble innført et internasjonalt forbud mot handel av slike horn.

Men nå har sørafrikanske myndigheter altså lagt fram et forslag for å gjøre nasjonal handel lovlig igjen, og tillate eksport i begrenset grad, skriver nyhetsbyrået AP.

LES OGSÅ: Neshorn skutt og drept av krypskyttere i fransk dyrehage

Advarer mot legalisering

Generalsekretær i WWF Norge, Nina Jensen, sier en legalisering vil få dramatiske konsekvenser.

– Det å fjerne forbudet vil drastisk øke risikoen for neshornene og ytterligere legitimere og bygge opp markedet. Det vil også gjøre det vanskeligere å avdekke ulovlig handel og dermed hindre krypskyting, sier Jensen til NRK.

KRITISK: Generalsekretær i WWF, Nina Jensen, advarer mot å legalisere handelen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Sørafrikanske myndigheter sendte ut lovforslaget på høring i februar, og fredag var siste frist for å komme med innspill til landets miljøverndepartement.

– Kommentarene vil bli evaluert og eventuelle endringer vil bli gjort, før vi iverksetter prosessen for å få det endelige forslaget vedtatt, opplyser departementet til AP.

Ulovlig jakt på neshorn bare øker Du trenger javascript for å se video.

Tapte i retten

Det nye lovforslaget har kommet etter at myndighetene har tapt flere rettssaker mot oppdrettere som har tatt forbudet for retten.

Oppdretterne mener lovlig handel med horn fra neshorn vil kunne bidra til å forhindre illegal handel.

Sør-Afrika støttet også Swazilands forslag om å oppheve det internasjonale forbudet, men dette ble i fjor nedstemt i FN, ifølge AP.

Milliardomsetning

De fleste av verdens neshorn lever i Sør-Afrika, og 5940 afrikanske neshorn er blitt drept av krypskyttere siden 2008, opplyser organisasjonen Save The Rhino. Ifølge AP lever det 20 000 neshorn i Sør-Afrika, noe som utgjør 80 prosent av den totale afrikanske populasjonen.

I 2012 ble det estimert at den ulovlige handelen av hornene hadde et omfang på mellom 5 og 20 milliarder dollar i året.

Neshorn har i århundrer blitt brukt i kinesisk medisin, blant annet som kur mot revmatisme og gikt og djevleutdrivelse. Noen sverger også til neshorn som et middel mot sviktende potens.

Støtter legalisering

Kritikere mener nå at en legalisering vil føre til mer ulovlig krypskyting, og at disse hornene vil bli «hvitvasket» inn på det legale markedet. Men oppdrettere av neshorn mener altså en legalisering vil begrense omfanget av ulovlig krypskyting.

– Forbudet har økt verdien av hornene. Hadde vi ikke gjort det ulovlig, ville prisen aldri steget til dagens nivå, sier oppdretter John Hume til AP.

Nina Jensen i WWF kjøper ikke dette argumentet, og mener forbudet må beskyttes og videreføres.

– Neshorn er utryddet flere steder og i Sør-Afrika blir rundt tre neshorn skutt ulovlig hver dag. I 2016 ble i overkant av 1000 neshorn skutt ulovlig. En av de viktigste tingene man kan gjøre for å forhindre dette, er å bekjempe markedet for produktet. En legalisering vil gjøre dette arbeidet enda vanskeligere, sier Jensen.

Jensen understreker også at det ikke bare er neshorn som trues av den ulovlige krypskytingen.

– Det setter også i økende grad mennesker i fare, særlig parkvokterne som jobber med å beskytte neshornene, sier Jensen og viser til at flere parkvoktere er drept av krypskyttere i årets første måneder.