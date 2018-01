Kirken i Raqqa står fremdeles, men det er bare så vidt. Den er ødelagt etter kamper og bombing i nabolaget.

Selv om IS erklærte kristne som vantro og drepte dem, brukte de gudshuset til egne formål. Under kirken holdt ekstremistene fanger og gravde ut en tunnel.

Etter fire år med IS’ skrekkregime, er Raqqas kristne befolkning så godt som ikke eksisterende. De har rømt til de kurdiske områdene i Irak og Syria og de har dratt til USA, Canada og Europa.

Men denne uken fant likevel en liten gruppe tilbake til byen sin.

PRESTEN: Presten for den assyriske menigheten foretrekker ikke å oppgi navnet sitt fordi skrekken etter IS skrekkregime sitter fortsatt i. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

En av dem er presten for Raqqas assyriske menighet. Han ønsker ikke å oppgi navnet sitt, fordi frykten sitter fremdeles i. Vi møter ham inne i kirken.

– Før IS levde vi sammen i fred, muslimer og kristne. Det var veldig flott. Kirken her var veldig aktiv. Hele 1500 kristne familier bodde i Al-Tabqa, like ved Raqqa. Her i selve Raqqa bodde det også et stort antall kristne, forteller han.

INSTAGRAM: Korrespondent Sidsel Wold tok NRK Nyheters Instagram-følgere med inn i Raqqa.

Krig som kom

I 2014 kom krigen til byen.

– Først kom Den frie syriske hæren. Deretter Nuṣrah-fronten. Så til slutt. Da ble det virkelig ille. De så på oss kristne som vantro og verdiløse. Situasjonene var forferdelig, sier presten.

Han og familien flyktet etter to måneder.

– Stemmer det at kristne i Raqqa fikk valget mellom å betale IS penger, konvertere til islam eller bli drept?

– I hovedsak måtte folk betale om de ville overleve. IS-folk banket på dørene til kristne hjem og drepte familiens unge menn, forteller han.

Andre av de fremmøtte i kirken forteller at flere kristne omvendte seg til islam for å overleve.

PREGET: De få kristne som fant veien til julefeiringen i Raqqa var preget. Det ble en seremoni full av symboler og følelser. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Prestekappen som forsvant

Den syriske presten har bodd i Raqqa i nesten 50 år. Han tilhører en av verdens eldste kristne samfunn, den assyriske kirken. Språket deres er assyrisk, en variant av arameisk, språket som Jesus skal ha snakket.

Under messen holder han en kort preken. Prestekappen har forsvunnet et eller annet sted under krigen. I dag er presten antrukket i skinnjakke med påskriften «Black Tiger», svarte bukser og joggesko.

Intet liv uten kirken

Presten vet ikke om det er mulig å vekke til live menigheten slik den var før IS inntok byen. Det finnes intet kristent liv i Raqqa nå. Han håper at kristne menigheter rundt om i verden vil hjelpe dem.

– 80 prosent av byen er ødelagt. Den eneste muligheten for at folk vil komme tilbake, er om vi får bygget opp kirken og byen igjen.

– Hvordan ser han på fremtiden for de kristne i Raqqa?

– Selvsagt er jeg optimistisk. Om jeg ikke var det, ville jeg ikke kommet for å lede julemessen i dag.