Felix Tshisekedi ny president i Kongo

Tshisekedi fikk 38 prosent av stemmene, som vil si 7 millioner stemmer. Han blir den første opposisjonskandidaten som har vunnet et valg siden Kongo fikk sin uavhengighet fra Belgia i 1960.

Den andre opposisjonskandidaten, Martin Fayulu, fikk 6,4 millioner stemmer, mens Emmanuel Shadary fra regjeringspartiet fikk 4.4 millioner, opplyser valgkommisjonens leder Corneille Nangaa. Velgerne kunne velge mellom 21 kandidater.

En annen av opposisjonspolitikerne, Martin Fayulu, bestrider valgresultatet og kaller det et kupp. Foto: Jerome Delay / AP

Kaller det et kupp

Flere meningsmålinger de siste dagene har vist at Martin Fayulu ville trekke det lengste strå. Han har utfordret valgkommisjonens tall. Fayulu sier til Radio France Internationale at dette er et kupp og ikke har noe med valgresultatet å gjøre.

Fayulu ber den katolske kirken levere inn de resultatene de fikk fra sine 40.000 valgobservatører. Disse tallene skal vise at det var han som fikk flest stemmer, men landets lover forbyr alle unntatt valgkommisjonen å kunngjøre offisielle resultater.

Frankrikes utenriksminister, Jean-Yves Le Drian, er også kritisk til det offisielle valgresutlatet. Han sier til TV-stasjonen CNews i Kongo at seieren til Tshisekedi ikke er i samsvar med de observasjoner som er gjort i forbindelse med valget.

Eventuelle klager over resultatet skal avgjøres av Kongos grunnlovsdomstol.

Regjeringspartiets kandidat, Emmanuel Ramzani Shadary, har gratulert Tshisekedi med seieren. Her er Shadary under en messe i Notre-Dame-katedralen i Kinshasa. Han var president Joseph Kabilas foretrukne kandidat. Foto: JOHN WESSELS / AFP

Rykter om avtale

President Joseph Kabila, som har styrt Kongo siden farens død for 17 år siden, fikk ikke stille til valg for en ny periode. Opposisjonen i landet hevdet før valget at han planla å styre videre fra kulissene via sin håndplukkede kandidat, forretningsmannen Emmanuel Shadary.

Men de siste dagene er det gått rykter om at opposisjonens kandidat, Tshisekedi og avtroppende president, Kabila, skal ha inngått en avtale, melder BBC. Tshisekedi har bekreftet at han og Kabila har hatt samtaler, men at det har dreid seg om hvordan makten kan overføres dem imellom.

UTSATT: Tilhengerne til Felix Tshisekedi har ventet på et nytt presidentvalg i over to år. Foto: LUIS TATO / AFP

Forventer uro

Offentliggjøringen av valgresultatet har vært utsatt siden valgdagen 30. desember. Årsaken har vært forsinkelser med telling av stemmene. I tillegg har det vært mye uro i landet som følge av valget. Det er varslet uro i det afrikanske landet etter at valgresultatet har blitt offentliggjort.

Onsdag var det et stort oppbud av politi, utstyr med vannkanoner, i hovedstaden Kinshasa. Innbyggerne mener det er et dårlig tegn og frykter opptøyer og uro.

Utsatt flere ganger

Presidentvalget i Afrikas nest største land skulle egentlig vært holdt i 2016 og er blitt utsatt flere ganger. Kongo håper å oppleve landets første fredelige maktskifte siden uavhengigheten fra Belgia i 1960.

Presset mot kongolesiske myndigheter for å respektere velgernes ønsker har vært stort. Det har kommet både fra det internasjonale samfunnet og fra den innflytelsesrike katolske kirken i landet. Kirken stilte med 40.000 valgobservatører under valget, men landets lover forbyr alle unntatt valgkommisjonen å kunngjøre de offisielle resultater.