Den unge ordføreren Buttigieg leder i Iowa

Ifølge resultatene som partiledelsen i Iowa har offentliggjort, er Pete Buttigieg på førsteplass, foran Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden og Amy Klobuchar.

Buttigieg har til nå sikret seg 26,9 prosent av delstatens 41 delegater, som til slutt skal være med og velge Demokratenes presidentkandidat på partiets landsmøte i juli.

Sanders ligger foreløpig på 25,1 prosent. Warren har 18,3 prosent, Biden 15,6 prosent og Klobuchar 12,6 prosent.

Bare stemmene fra 62 prosent av valgdistriktene ferdig talt opp.

Det er ifølge nyhetsbyrået Associated Press foreløpig ikke klart når det fullstendige valgresultatet vil bli offentliggjort.

NRK forklarer Hva er caucus og hva er primærvalg? for svar Et caucus er et valgmøte der partimedlemmer i en delstat velger hvilken presidentkandidat de ønsker å støtte. Velgerne må være fysisk til stede og valget foregår i flere omganger. Hva er et primærvalg? Et primærvalg er som et ordinært valg, hvor velgere stemmer på ulike kandidater ved hjelp av en lapp eller stemmeseddel. Noen steder er det bare partimedlemmer som får stemme, andre steder er valgene åpne for ikke-medlemmer. Hva er vanligst? I dag er det bare fire delstater som bruker caucus-metoden: Iowa (Demokratene og Republikanerne), Nevada (Demokratene og Republikanerne), North-Dakota (Demokratene) og Wyoming (Demokratene). Hvem stemmer de på? Selv om alt handler om presidentkandidatene, er det egentlig delegater til landsmøtene som velges. 3979 delegater skal delta på Demokratenes landsmøte og 2551 delegater hos Republikanerne. Det er disse som stemmer fram partiets presidentkandidat. Noen stater gir vinneren alle delegatene (gjelder kun Republikanerne), mens andre fordeler dem etter oppslutning. Hvor foregår landsmøtene? Demokratene holder sitt landsmøte 13.-16 juli i Milwaukee i Wisconsin, mens Republikanerne holder sitt landsmøte i Charlotte i North Carolina 24.-27. august. Les mer om valget i USA 2020 Forrige Neste

Kodefeil lot landet vente i spenning

Resultatene er et halvt døgn forsinket. Årsaken var en kodefeil i en ny app som skulle brukes til å rapportere resultatene.

Innrapporteringskaoset samt avvik i enkelte resultater førte til at partiledelsen i delstaten har valgt å gjennomgå alle resultatene fra over 1600 velgermøter manuelt.

I Iowa er det kompliserte valglover som innebærer at det stemmes i to runder. I første runde kan det stemmes på alle kandidater, men i andre runde kan bare kandidater som har nådd over en sperregrense på 15 prosent få stemmer.

Det betyr at de fremmøtte kan velge å gi sin stemme til en ny kandiat hvis deres foretrukne er ute.

Partiet bestemte seg i år for å offentliggjøre hvordan alle kandidatene har gjort det både i første og andre stemmerunde. I tillegg hvor mange delegater den enkelte kandidat vil få bak seg på Demokratenes landsmøtet i juli, hvor det endelige valget av presidentkandidat foregår.

Dette har komplisert både opptellingen og innrapporteringen. På en pressekonferanse beklaget partiledelsen i delstaten det som har skjedd.

– Det som har skjedd rundt offentliggjøringen av resultatene og omstendighetene rundt avstemningen er uakseptabelt, og det beklager jeg sterkt. Det kommer en grundig og uavhengig gransking av hva som har skjedd, sa partileder Troy Price kort tid før de første resultatene ble offentliggjort.

Bernie Sanders takket sine tilhengere i Iowa før han reiste videre til nye valgmøter i New Hampshire, som er nestemann ut tirsdag 11. februar. Foto: Kerem Yucel / AFP

Signaleffekten viktigst

Iowa leverer bare 41 av de 1991 delegatene som er nødvendig for å vinne nominasjonskampen i Det demokratiske partiet.

Det er derfor ikke delegatene som er det viktige, men at Iowa er første delstat ut.

En seier her gir et viktig signal til resten av nasjonen om at en kandidat har medvind, spesielt før neste nominasjonsvalg, som holdes i New Hampshire tirsdag 11. februar.

Antall delegater og antall stemmer

Selv om en kandidat har fått den største andelen av delstatens delegater, kan en annen likevel ende med det største antallet stemmer:

Andel delegater (med 66 prosent av stemmene talt opp):

Buttigieg - 26,9 prosent

Sanders - 25,1 prosent

Warren - 18,3 prosent

Biden - 15,6 prosent

Klobuchar - 12,6 prosent

I antall stemmer derimot ligger Bernie Sanders foreløpig best an.

Antall stemmer etter andre valgrunde (med 66 prosent av stemmene talt opp):

Sanders - 28.220 stemmer

Buttigieg - 27.030 stemmer

Warren - 22.254 stemmer

Biden - 14176 stemmer

Rekkefølgen etter valgrunde nummer en var lik valgrunde nummer to.

Pete Buttigieg ser ut til å vinne i landlige valgdistrikter med eldre velgere, mens Sanders gjør det best i byene og omkring universitetene, hvor det er mange unge.

Buttigieg på stigende kurs igjen

Den unge borgermesteren Pete Buttigieg (38) fra byen South Bend i Indiana regnes til den moderate fløyen av demokratiske presidentkandidater og slåss om de samme type velgerne som tidligere visepresident Joe Biden og Minnesota-senatoren Amy Klobuchar.

Tidligere ledet Buttigieg på meningsmålingene i delstaten, men falt en god del før valget. At fremgangen nå er så stor, kan bli tolket som at han er på vei mot toppen igjen.

– Uansett hva som skjer fremover, kan man ikke bestride dette. Resultatene viser en overraskende seier, sa Buttigieg til tilhengere i New Hampshire hvor han driver valgkamp for fullt før neste etappe.

Før han forlot Iowa i natt amerikansk tid sa han riktignok at det lå an til «en seierrik dag».

Sanders erklærte seier

Det mente også Bernie Sanders at han gjorde. Da de offisielle resultatene lot vente på seg, publiserte Sanders-kampanjen stemmetall som deres valgmedarbeidere hadde samlet inn fra ulike valglokaler. De viste at den uavhengige senatoren fra Vermont lå an til å vinne delstaten.

Sanders har ledet på meningsmålingene i Iowa de siste ukene.

LEDER FORTSATT: Det er tidligere visepresident Joe Biden som leder på de nasjonale målingene og som ligger best an til å få de fleste delegatene til landsmøtet i juli. At han i natt ikke gikk av med seieren, betyr foreløpig lite rent tallmessig. Foto: Kerem Yucel / AFP

Biden på nedadgående kurs

Tidligere visepresident Joe Biden, som leder på de nasjonale målingene, gjorde det svakere enn ventet – selv om han de siste dagene har ligget nært Sanders på meningsmålingene.

Enkelte steder skal Biden visstnok ikke ha kommet med videre til den andre runden med avstemning. Det betyr at han fikk under 15 prosent av stemmene i runde én, hvor velgerne først går for sin foretrukne kandidat.

