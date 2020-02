En app bidrar til å forsinke resultatene i Iowa

Presidentkandidat Pete Buttigieg menere han er en seierherre i nominasjonskampen i Iowa, til tross for at det ikke har kommet noen offisielle resultater.

– Vi går videre til New Hampshire som seierherrer, melder Pete Buttigieg på Twitter.

De ledende kandidatene får mye informasjon fra de forskjellige valgdistriktene. De har store organisasjoner på plass, og får rapporter fra mange steder.

Til journalister har staben til Buttigieg vist fram uoffisielle tall. De er basert på rapporter fra litt over tusen av de nær 1700 valgdistriktene.

OPPSVING: Pete Buttigieg (boot edge egde) lå meget godt an i noen få foreløpige resultater som New York Times hadde fått tak i. Staben hans har samlet inn betydelige mengder informasjon gjennom natten. Foto: Eric Thayer / Reuters

– De viser at Pete Buttigieg går videre til New Hampshire som en seierherre, skriver staben. De legger til at den endelige opptellingen sannsynligivis vil vise at Buttigieg har vunnet.

Hvordan de definerer ordet seierherre, sier de ingen ting om.

Sanders svarer

Staben til Bernie Sanders har også gått ut med uoffisielle tall som de selv har samlet inn. Tallene slik de fremstår i en e-post til pressen, er basert på resultatene i omtrent 730 valgdistrikter.

SANDERS LEDER: I disse tallene, som kommer fra staben til Bernie Sanders, så leder han knapt over Pete Buttigieg. Foto: Sanders Campaign

I tallene fra Sanders, så leder han prosentmessig mot Pete Buttigieg. I det som kalles« final count», så har Sanders 29 prosent av stemmene mot 24 prosent for Buttigieg.

Får ikke meldt inn resultater

Noen minutter før klokken 5 i natt ble det rapportert at bare 25 prosent av valglokalene hadde meldt inn resultatene.

Klokken 05:46 norsk tid hadde dette tallet steg til 35 prosent.

Klokken 06:06 blir det meldt at resultater blir gått gjennom for hånd.

Klokken 07:20 ble det meldt at de offisielle tallene ikke kommer før i morgen.

– Vi har funnet ut at noen av tallene som er rapportert inn ikke stemmer. Vi må bruke fotografier og dokumenter for å bli sikre på at alt er riktig, melder Mandy McClure i Det demokratiske partiet i Iowa. Det skriver AP.

Mulig usikker app

Arbeidet som foregår skal inkludere å gå gjennom store mengder fotografier av dokumenter. Bildene er av registreringsskjemaer i de forskjellige valgdistriktene. Bildene blir sendt inn til hovedkvarteret slik at de kan sjekkes opp mot tallene som er rapportert inn gjennom appen.

Dette kan tyde på at de ikke stoler på at tallene som har kommet inn gjennom appen er de riktige. Tidlig på natten ble det meldt at det ikke var noen tegn på at appen hadde blitt utsatt for datainnbrudd. Nå er det flere sikkerhetseksperter som åpner opp for spekulasjoner om akkurat dette.

– Vi godkjente ikke denne appen for bruk i forkant, forteller datasikkerhets-sjefen i Department og Homeland Security, Christopher Krebs, til New York Times.

VET IKKE OM HAN VANT: Bernie Sanders ledet klart på meningsmålingene i Iowa før folkeforsamlingene mandag, men nå er det uklart hvor godt han har gjort det. Foto: Tom Brenner / AFP

Kraftige reaksjoner

Washington Post skriver at folkene rundt tidligere visepresident Joe Biden har sendt en e-post til ledelsen i Det demokratiske partiet i Iowa. I mailen blir det klaget på «betydelige feil» i prosessen.

– Vi forstår at lederne for de enkelte valgdistrikt ikke greier å rapportere inn resultatene, og at disse akutte problemene har oppstått mange steder i delstaten, står det i e-posten som Washington Post har fått tak i.

Krav om forklaring

Folkene til Biden kommer med klare krav til valgsekretariatet i Iowa.

– Vi vil at dere på en grundig måte forklarer hvordan informasjonen blir kvalitetskontrollert, sier Biden-staben. Det skriver New York Times.

Valgledelsen skal ha gjennomført samtaler med de ledende kandidatene. I samtalene skal de ikke ha greid å forklare hva det er som gjør at resultatene drøyer.

– Det er bare komplett kaos, og det er helt ukjent når ting vil skje, melder en kilde i valgsekretariatet til Washington Post.

Problemene fører til mange sarkastiske meldinger i sosiale medier. En foreslår at demokratene skal forsøke en såkalt «svensk resett».

Spesielt komplisert denne gangen

Dette er det første valget i nominasjonsprosessen i Det demokratiske partiet i USA. I Iowa gjennomføres det på en komplisert måte med folkeforsamlinger. Resultater fra over 1600 steder skal rapporteres inn til hovedkvarteret i delstaten før det offisielle resultatet er klart.

New York Times har mange journalister ute i felten, og de rapporterer om frustrasjon fra valgmedarbeidere. Resultatene var ventet klokken fem norsk tid, men drøyer fortsatt.

– Det jeg hører, er at det er problemer med en app, melder en av journalistene.

– Appen ble rullet ut slik at valglokalene kunne rapportere inn det endelige resultatet, men det er mange som har gitt den opp fordi de ikke kunne logge seg inn, fortsetter journalisten.

KOMMER SNART: Det er opplagt hva disse velgerne i Des Moines, Iowa har ønsket, men hva resten av velgerne har bestemt seg for blir ikke klart før senere denne morgenen. Foto: Lars Os / NRK

Nye rutiner

For første gang skal Det demokratiske partiet rapportere deltallene fra folkeforsamlingene. Det betyr at det langt flere tall som må kvalitetskontrolleres.

– Demokratene i Iowa har vært redd for å gjøre noe som kan true integriteten til valgprosessen. Det vil si at de er bekymret for å gi et inntrykk av at dette er noe de ikke håndterer godt, skriver New York Times journalist Katie Glueck.

Iowa er den første delstaten som arrangerer valg i nominasjonsprosessen, og det er en posisjon Det demokratiske partiet i staten er opptatt av å opprettholde, legger journalisten til.

– Når folk forlanger å få tre ganger så mange tall, så synes jeg ikke det er urimelig at det tar betraktelig lenger å gjennomføre det, sier delstatskontrollør Rob Sands til New York Times.

Store problemer

Enkelte valgdistrikt rapporterte tidlig at de ikke var stand til å avgi resultatene til hovedkvarteret.

– Jeg har tre valgdistrikt som ikke får det til. Ikke gjennom appen, og ikke med telefon, forteller lokal valgsjef i Floyd County til New York Times.

De forskjellige ledende presidentkandidatene var fortsatt til stede i en rekke lokaler i delstaten utover kvelden amerikansk tid. De ventet på resultatene.

Planen var at de omtrent klokken fem norsk tid skulle komme på scenen for å takke valgkampmedarbeiderne som har stått på i den senere tiden.

I Des Moines var tidligere visepresident Joe Biden og hans kone Jill Biden ved halv seks tiden norsk tid på scenen i lokalet der «Biden-festen» var i gang.

– Det ser ut til å bli en lang natt, men jeg føler meg bra, sa Joe Biden.

Senere viste også Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Bernie Sanders og Pete Buttigieg seg. De takket staben.