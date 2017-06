Fredsprosessen i et av verdens mest ødelagte land er i fare

Våpenhvileavtalen er allerede brutt.

Mindre en ett døgn etter at den ble undertegnet er rundt 50 mennesker drept, ifølge ordføreren i byen Bria. Våpenhvilen skulle iverksettes umiddelbart og være landsomfattende. Den ble signert av myndighetene og 13 av 14 militser.

Landets utenriksminister kalte dagen for håpets dag. Den fjortende militsen kan knuse håpet.

Streng general

– Vi legger ikke ned våpnene før den kristne militsen slutter å angripe oss. Hvorfor kan de ikke drepe og herje blant sine egne? De tar vårt kveg og stjeler våre eiendeler, sier Sidiki Abass til NRK.

Abass snakker høyt og insisterende. Kaftanen er hvit, turbanen svart. Han er selvutnevnt general og leder for den fryktede militsen «3R».

Ung kriger i militsen 3R. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

NRK møter ham i Koui, en by nær grensen mot Kamerun og Tsjad. Rundt seg har han uniformerte, svært unge soldater. De virker godt trente, disiplinerte og bar nye automatvåpen. Flere så svært unge ut.

– Vi er ett folk og levde som brødre, de kristne og vi. I dette området er vi like mange av hver. Så begynte anti-Balaka å angripe oss. De er ikke noe annet enn banditter, sier Sidiki Abass.

Tidligere på dagen hadde vi truffet «Anti-Balaka», militsen som generalen mener er grunnen til at han måtte danne sin egen, væpnede gruppe.

Gamle våpen og dårlig disiplin hos militsen «Anti-Balaka». Foto: Sverre Tom Radøy

I forhold til generalens velorganiserte soldater, så framstod anti-Balaka som en surrete, småpussa ungdomsgjeng. Våpnene så ut som de var laget for europeernes store kappløp om Afrika på 1800-tallet.

Men Anti-Balaka har signert våpenhvileavtalen. Det har ikke generalens milits, 3R.

Human Right Watch får meldinger om at 3R er skyldig i krigsforbrytelser som tilfeldige drap, tortur, plyndring, brenning av hele landsbyer, og massevoldtekter av et stort antall kvinner.

Ikke en krig om religion

General Sidiki Abass i 3R. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

NRK spør generalen hvorfor de dreper, voldtar og brenner landsbyer, der folk stort sett er kristne, hvis dette ikke har noe med religion å gjør.

– Vi angriper ikke kristne! Hvilken kristen landsby har vi angrepet? Vi angriper landsbyer på jakt etter anti-Balakade, de som angriper oss. Dette er ingen religiøs krig, det er en kamp om ressurser, om gods og rikdom, sier Sidiki Abass.

Generalens milits ble først kjent for halvannet år siden. Han sier at de tok til våpen og organiserte seg fordi noen måtte forsvare kvegdriverne i området. Disse ble, ifølge generalen stadig overfalt og ranet av den hovedsakelig kristne militsen, Anti-Balaka.

Land og vann

Generalsekretæren i 3R, Badhir Mohammed. En elegant forsvarer av kvegfolkets rettigheter. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Generalsekretæren i 3R, Badhir Mohammed blander seg inn.

– Dette er også en kamp om retten til land og vann. Vårt folk får ikke adgang til land og vann. Få det med, sier generalsekretæren.

Han forlanger å ha på seg solbriller når han fotograferes.

– Striden står mellom våre folk som jobber med kveg over store områder, og de fastboende, hovedsakelig kristne bøndene, sier Mohammed.