Demonstrasjoner i Sudan: – Det er mye sinne og skuffelse spesielt blant de unge

– Broene over Nilen er ofte stengt. Bankene er stengt og internett er nede, sier Berte Marie Ulveseter. Hun er landdirektør i Kirkens Nødhjelp, og har kontor i Khartoum.

Ulveseter forteller at hun som utlending føler seg trygg i Sudan, men at situasjonen for de lokalt ansatte er utrygg. De holder seg hjemme i dag. Sikkerhetssituasjonen er uavklart og det vurderes fra dag til dag om folk kan møte opp på jobb.

– Det er en maktkamp og en utmattelsesstrategi. Mange av dem, som nå er ute og protesterer, er skuffet og lei seg etter revolusjonen, sier Ulveseter.

Etter kuppet 25. oktober har det vært flere demonstrasjoner mot kuppmakerne. Minst 14 demonstranter har blitt drept, mange flere er blitt arrestert. Spesielt ungdommer og kvinner har tatt til gatene.

– Det er mye sinne og skuffelse spesielt blant de unge. De jeg snakker med sier at de ikke kommer til å gi opp, sier Ulveseter.

Hun er bekymret for at denne situasjonen med et «midlertidig» militærstyre kan pågå lenge.

Demonstranter har satt opp veisperringer og satt fyr på dekk. Store deler av befolkningen støtter den fengslede statsministeren Abdalla Hamdok. Foto: AFP

Statsminister arrestert

Revolusjonen hun sikter til tok plass i 2019. Folkelige protester førte til at diktator gjennom 30 år, Omar Al-Bashir, ble tvunget til å gå av. Han ble erstattet av Abdalla Hamdok, som ble utnevnt til å fylle rollen som statsminister i en overgangsperiode. I dag styres Sudan av general Abdel Fattah al-Burhan, mens Hamdok er arrestert.

Fordi regjeringen hans var midlertidig hevder militærlederne, som har tatt makten i landet, at det å fjerne Hamdok ikke var et statskupp.

Ifølge Ulveseter fra Kirkens Nødhjelp har den arresterte statsministeren fortsatt mye støtte i Sudans befolkning.

Statsminister Abdalla Hamdok etter militærkuppet 25. oktober. Foto: Hannibal Hanschke / Reuters

Støtte til regjeringen

Dusinvis av lærere samlet seg i Khartoum på søndag, i en protest utenfor utdanningsdepartementet sine lokaler. De holdt plakater der det blant annet sto «nei til militært styre».

– Folk er sikrere i sin overbevisning og mer politisk beviste. Etter 30 år med militærdiktatur, kommer vi ikke til å gi oss. Ungdommen utgjør mer en halvparten av befolkningen. Og det er helt klart: Vi ønsker ikke denne regjeringen. De kan ikke drepe oss alle, sa Suleima Elkhalifa – sjefen for regjeringens kontor for bekjempelse av vold mot kvinner og barn.

– Det finnes ingen annen løsning enn dialog og forhandlinger, sa Elkhalifa til BBC.

Vi ønsker ikke denne regjeringen. De kan ikke drepe oss alle. De kan ikke drepe oss alle, sa Suleima Elkhalifa til BBC Foto: Marwan Ali / AP

Brudd i forhandlinger

Det har blitt gjort flere forsøk på å få i stand en politisk enighet mellom militære og sivile ledere, men så langt uten resultat. Det opplyste sudanske meklere overfor nyhetsbyrået AFP lørdag.

De sivile lederne vil ikke forhandle så lenge statsministeren og flere av hans støttespillere sitter i fengsel.

Den arabiske liga har varslet at den skulle sende en høynivådelegasjon til Khartoum for å møte politiske ledere. Hensikten er å støtte forsøk på å løse den nåværende politiske krisen, ifølge en uttalelse fra organisasjonen.

Også representanter fra Israels regjering har forsøkt å bidra til å løse krisen, ifølge meldinger i israelske medier. Sudan gikk i fjor med på å normalisere landets bånd til Israel.

Den såkalte troikaen – Norge, USA og Storbritannia – som tidligere har meklet i konflikter i Sudan, har kalt militærets handlinger «et svik mot revolusjonen».