Demokratenes drøm om senatsflertall kan ryke

Speaker i Representantenes hus Nancy Pelosi gikk i morgentimene norsk tid ut og erklærte at Demokratene beholder flertallet i kammeret.

– Jeg er stolt over å kunne si at vi har holdt godt fast ved Representantenes hus, sa Pelosi i en kort uttalelse.

– Det handler ikke bare om kvantitet, men om kvalitet. At vi er til stede i Kongressen for folket.

Svært jevnt

I Senatet hvor Demokratene hadde håpet å gjenvinne makten etter seks år med republikansk flertall, ser det foreløpig ut til å bli en like nervepirrende kamp som selve presidentvalget.

Meningsmålinger én uke før valget viste at Demokratene ville sikre seg et knapt flertall med 51 senatorer.

Senatet har i dag 53 republikanere og 47 demokrater, inkludert to uavhengige.

Onsdag morgen ser det derimot ut til at det er dødt løp, i det man venter på resultatene fra de siste delstatene.

Ifølge Politico vil det endelige resultatet la vente på seg. I Georgia hvor det i år er to valg, kan man måtte vente helt til januar før det endelige resultatet er klart.

McConnell sikret plassen

Demokratene håpet å vinne senatsplassene i Colorado, Arizona, Maine, Nord-Carolina og Iowa for å kunne sikre flertallet i begge kamre.

På meningsmålingene lå de i forkant av valget godt an til å ta senatsplassene i Colorado og Arizona.

I førstnevnte delstat slo den demokratiske representanten John Hickenlooper republikanernes sittende senator Cory Gardner med god margin. I Arizona er det endelige resultatet ikke klart, men den foreløpige opptellingen tyder på at Demokratene ligger best an.

Det var i dagene før valget også lenge jevnt i Sør-Carolina hvor Trumps nære allierte Lindsey Graham ble utfordret av Demokratenes Jamie Harrison. Men Graham kom sterkt tilbake på valgkvelden og sikret gjenvalg.

Også senatsplassen i Iowa mislykkes Demokratene å erobre. Republikanernes Joni Ernst blir dermed sittende.

I Alabama har Republikanerne i tillegg klart å gjenvinne kontrollen.

Demokratene lykkes ikke med å kaste Kentuckys Mitch McConnell, som sitter som flertallsleder i Senatet.

78 år gamle McConnell er den lengstsittende republikanske lederen i Senatets historie.

Da 97 prosent av stemmene var talt opp viser resultatet at McConnell beholder plassen med god margin.