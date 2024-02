Han forsvarer angrepene mot lasteskip i Rødehavet, og sier at det er for å hjelpe palestinerne i Gaza.

Videoene hans er sett millioner av ganger på TikTok og X/Twitter.

Vittige tunger påstår han ligner på en viss amerikansk skuespiller, og har døpt ham Tim-Houthi Chalamet.

I virkeligheten heter han Rashid, og sier han helst vil gi all oppmerksomheten til palestinerne på Gaza.

Hvordan ble Tim-Houthi Chalamet et internett-fenomen?

Det begynte med at det delvis israelskeide lasteskipet «Galaxy Leader» ble kapra av houthikrigere i Rødehavet i november i fjor.

Mannskapet om bord holdes fremdeles som gisler av houthiene.

Skipet ble ført til havn i Jemen, og har siden blitt en stor turistattraksjon. For en dollar per hode (men kun menn) slippes folk om bord, og lasteskipet vises fram som krigstrofé av houthi-militsen.

I januar tok Rashid al-Haddad (19) turen ut for å se, og med mobilen sin og et stort jemenittisk flagg filmet han seg selv.

«Sjørøverkongen av Rødehavet er på plass. Fritt Palestina», skrev han på sosiale medier.

Det er ingenting som tyder på at Rashid selv var med på noen kapring eller er noen houthi-kriger, men det har ikke lagt noen demper på oppmerksomheten.

Med flagrende krøller og et skjevt smil til kamera har han blitt sammenlignet med både Wonka-stjernen Timothée Chalamet og den litt eldre filmpiraten Johnny Depp.

Og han har tatt på seg rollen som en ungdommelig talsmann for houthiene i Jemen, en gruppe som kanskje ikke har vært så godt kjent eller forstått i vesten.

Hvem er houthiene?

Houthiene er en sjiamuslimsk gruppe som etter mange år med borgerkrig styrer cirka 30 prosent av Jemen. To tredjedeler av folket er underlagt deres styre.

De har lenge fått militær støtte fra Iran, og ses på som beslekta med grupper som Hizbollah i Libanon og Hamas i Gaza.

Men de er samtidig sine helt egne herrer, og tilhører en egen retning innenfor sjiaislam, nemlig zaidi-retningen.

«Houthi» er egentlig et mektig familienavn fra det nordvestlige Jemen.

«Gud er stor. Død over Amerika. Død over Israel. Forbannelse over jødene. Seier til Islam.» står det på houthienes flagg. Foto: Khaled Abdullah / Reuters

Hvorfor angriper de skip i Rødehavet?

De sier at de angriper skip som skal til eller fra Israel, og at de gjør det for å tvinge igjennom nødhjelp til Gaza og få en slutt på krigen der.

Houthiene kontrollerer det meste av kysten til Jemen, som ligger ut mot Rødehavet og det viktige stredet «Tåreporten».

En stor del av verdens lasteskip må gjennom akkurat her, og det har gitt houthiene et maktmiddel.

Eksperter mener houthiene også angriper vestlige skip for å styrke sin egen posisjon både hjemme i Jemen og internasjonalt.

Her kan du lese mer om hvorfor de angriper skip i Rødehavet.

Hvordan vil houthiene hjelpe Gaza?

Palestinernes vanskelige skjebne og kamp mot Israel er en populær kampsak i mange arabiske land, og særlig i Jemen.

På hjemmebane og i regionen er det god PR for houthiene å si at de kjemper Gazas sak.

PROPAGANDA: Houthiene er svært visuelle i sin retorikk. Her tramper de på flaggene til Israel og USA. Foto: Reuters

Houthiene har også støtte fra Iran, som er Israels største fiende i regionen. Eksperter mener houthiene nå kan ha felles interesse med Iran i å gjøre skipstrafikken utrygg for å ramme Israel og vestlige land.

Kan houthiene skape mer uro i Midtøsten?

Houthiene har fått mye våpen og lang kamptrening gjennom borgerkrigen i Jemen. De har også droner og raketter som de kan bruke til å angripe skip.

Vestlige land som USA og Storbritannia har den siste tiden gjennomført flere luftangrep mot houthienes baser i Jemen.

Selv om Vesten fortsatt hevder at det er en annen regjering som har rett til å styre landet, er det mye som tyder på at houthiene nå er de virkelige makthaverne i Jemen, og at de må tas med i beregningen i tiden framover.

Hva skjer med han som blir kalt den hotteste houthien?

Hjemme i Sana gir Rashid (19) stadig intervjuer til internasjonale medier, gjerne med mobiltelefonen i hånda og et Kalasjnikov automatgevær godt synlig i bakgrunnen.

KJENDIS: Radhi al-Haddad ble verdenskjent over natten, etter at han postet videoer av seg selv om bord på det kaprede skipet. Foto: AFP

Han snakker helst om palestinernes sak, og helst ikke om sitt utseende.

Da NRK omsider fikk tak i unggutten internett har døpt Tim-Houthi Chalamet, beklaget han for at han har det så travelt at han rett og slett ikke har tid til å svare på spørsmålene våre.

Hør Utenriksredaksjonens podkast: