Danske Bank-sjefer kan havne i fengsel for å ha løyet for domstoler

På torsdag kunne danske TV 2 og Berlingske melde om at alle byretter i Danmark kan ha mottatt falske opplysninger fra Danske Bank, og at ledelsen i banken visste om feilen.

I et hemmeligstemplet dokument TV 2 har fått tilgang til går det frem at opp mot 16.000 rettssaker kan være bestemt på feilaktig grunnlag, og dermed kan måtte gjenopptas.

Urettmessige inkassokrav

Gjeldssaken i Danske Bank har pågått siden i fjor sommer, etter at det kom frem at banken har sendt potensielt urettmessige inkassokrav til tusenvis av kunder, på grunn av feil i datasystemer.

Banken skal ha inndrevet for høye beløp og foreldede krav på mange millioner danske kroner.

Danske Bank Norge sier til NRK at denne feilen ikke har rammet norske kunder.

Visste om feilen – risikerer fengsel

I interne notater fra Danske Bank TV 2 nå har fått tak i vurderer bankens egne advokater at straffelovens tunge bedrageriparagrafer kan bli aktuelle i denne saken.

Banken skal nemlig ha fortsatt å sende falske opplysninger til tross for gjentatte varslinger.

Dermed kan lederne i Danske Bank risikere alvorlige fengselsstraffer og bøter.

– For meg er det uforståelig at det har vært saker med så mange feil, hvor man har oppmerksom på at det var feil, og at man så har sendt disse opplysningene til domstolene. Her har Danske Bank et meget alvorlig forklaringsproblem, sier jusprofessor Frederik Waage til TV2.dk.

Fungerende statsadvokat Per Fiig avviser derimot til kanalen at det skal være straffbare forhold i saken.

Tidligere administrerende direktør i Danske Bank Norge, Thomas F. Borgen, måtte gå av etter en omfattende hvitvaskingsskandale i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen / AP

Skandalepreget bank

Gjeldsskandalen er den siste i en rekke skandaler for Danske Bank.

Bloomberg News kunne i dag, fredag 6. august melde at banken saksøkes av familiene til amerikanske soldater som er drept eller såret i Afghanistan. Søksmålet retter seg også mot tyske Deutsche Bank.

De to bankene samt britiske Standard Chartered anklages for «med vitende og vilje å ha bidratt til å overføre millioner av dollar til terrorister i Afghanistan»

Tidligere administrerende direktør i Danske Bank, Jesper Nielsen, fikk sparken i juni 2019. Da kom det frem at kunder hadde betalt altfor høye gebyrer for å investere i produktet Flexinvest Fri, og banken måtte tilbakebetale 400 millioner norske kroner.

I september 2018 måtte Danske Banks toppsjef i Norge, Thomas F. Borgen, gå av etter en hvitvaskingsskandale. Russiske kunder skal ha brukt 190 kontoer i bankens estiske filial for å hvitvaske 203 millioner kroner.

Beklager saken dypt

I et svar på e-post til TV2.dk skriver lederen av opprydningsarbeidet i Danske Bank, Peter Rostrup Nielsen, at banken beklager feilene som medførte gjeldsskandalen.

– Vi beklager dypt for den usikkerheten feilene i vår inkassobehandling har forårsaket for våre kunder. Vi gjør alt vi kan for å rette feilene og kompensere alle berørte kunder og kreditorer, skriver han.