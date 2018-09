Danske Banks toppsjef går av etter hvitvaskingsskandale

Bakgrunnen er transaksjoner som ble gjennomført mellom 2007 og 2015. De blir nå etterforsket av estiske og danske myndigheter. Ifølge Wall Street Journal sendte bankens cirka 3.000 utenlandske kunder omkring 960 milliarder danske kroner gjennom filialen i perioden.

– Styret og ledelsen påtar seg det fulle ansvar for at man åpenbart ikke har levd opp til sitt ansvar, sa styreleder Ole Andersen på en pressekonferanse onsdag formiddag.

Han sa videre at det var en rekke varsellamper som var blitt ignorert.

– Forholdene var langt verre enn det vi trodde, eller hadde kunnet forestille oss, da vi iverksatte våre interne undersøkelser, sa Andersen.

Var blitt informert om mulig hvitvasking

– Det er klart at Danske Bank ikke har klart å leve opp til sine forpliktelser i saken om mulig hvitvasking i Estland. Det beklager jeg virkelig, sier administrerende direktør Thomas F. Borgen. Han sier til Danmarks Radio at det nå er best om han slutter.

Presset mot Borgen har økt i takt med at det har kommet fram opplysninger om at han på et tidlig stadium skal ha blitt informert om mulig hvitvasking.

I begynnelsen av 2007 overtok Danske Bank finske Sampo bank og fikk dermed filialer i Estland, Latvia og Litauen. I den estiske filialen var det en egen avdeling med 3000 kunder fra Russland og andre tidligere sovjetrepublikker. Det er disse kundene som skal ha sendt enorme beløp gjennom den danske banken, melder DR.

Politianmelder ansatte

Direktørens avgang ble kunngjort samme dag som Danske Bank legger fram en rapport om den interne granskingen etter hvitvaskingsanklagene.

Danske Bank har ikke vært i stand til å avdekke det fullstendige omfanget av mistenkelige transaksjoner via bankens filial i Estland, heter det. I rapporten blir det ikke fastslått at banken har bidratt til hvitvasking, men det kommer fram at flere ansatte i Estland kommer til å bli politianmeldt.

Ifølge den danske avisen Berlingske har banken foretatt mistenkelige transaksjoner for minst 53 milliarder kroner.

– Ikke god nok kontroll

– Problemene relatert til Estland var betydelig større enn det vi først hadde ventet. Konklusjonen fra undersøkelsene viser helt uakseptable og beklagelige forhold rundt vår filial, og at en rekke kontroller i konsernet ikke fungerte godt nok. Det skriver bankens styreformann, Ole Andersen i en børsmelding i forbindelse med rapporten som legges fram i dag, melder Finans.dk.

I juli ble banken meldt til dansk Økokrim for hvitvasking i Russland. Ifølge anmeldelsen ble 190 kontoer brukt til å hvitvaske 203 millioner kroner og banken ble beskyldt for å ha for dårlig kontroll for å hindre at pengene ble brukt til kriminalitet.

Flere mister jobben

Ifølge Berlingske, som har fulgt denne saken tett, er det klart at skandalen kommer til å få konsekvenser for flere enn konsernsjefen.

Også ansatte i Danmark og Estland kommer til å miste jobben, skriver avisen. Andre kommer til å få advarsler og til å miste bonuser.

Danske Bank har flere enn 20.000 ansatte i 16 land.

Thomas F. Borgen (54) er født i Sarpsborg, men er bosatt i Charlottenlund utenfor København. Han var i årene 2001–2009 administrerende direktør i Fokus Bank i Norge, som var eid av Danske Bank. Han har vært Danske Banks toppsjef siden 2013.