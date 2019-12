Dansk politi til NRK: Tror barna er fra Afghanistan

De to barna som ble funnet forlatt i en handlegate i Aarhus lørdag kveld ivaretas nå av sosialetaten.

Politiet vet fortsatt ikke hvem foreldrene er, men i løpet av søndagen er det kommet opplysninger som gjør at politiet tror de vet etnisiteten.

– Vi tror nå at de er afghanske. Det er opplysninger vi har fått fra folk som har ringt oss som peker sterkt i den retningen, sier vaktsjef Lars Bisgaard til NRK.

Han vil ikke si hvem det er som har ringt eller hvilke opplysninger som gjør at politiet nå mener barna er afghanske. Men han beskriver opplysningene som troverdige.

– Det er det sporet vi følger. Det er det beste vi har til nå, sier Bisgaard. som legger til at mange har ringt.

Jenta antas å være rundt ett år, og gutten to-tre.

FUNNET I DENNE: Jenta kan ikke gå, og antas å være rundt ett år. Hun lå i denne barnevognen. Foto: Politiet

Språkproblem

Tidligere meldte DR at politiet trodde barna kunne være østeuropeiske.

Bisgaard sier de ikke har fått tak i en tolk for barna. Han legger til at det kan være en utfordring at det er to språk i Afghanistan – pashto og dari – og at de ligger ganske langt fra hverandre.

– Vi har ikke snakket med barna ennå, og vil ikke gjøre det i kveld. De ligger vel nå og sover, sier Bisgaard.

Han sier politiet fortsatt ikke vet eksakt alder eller hvor lenge barna har vært i Danmark.

Forlatt i park

Barna ble funnet i Park allé i Aarhus ved 1830-tiden lørdag kveld.

De to barna ble oppdaget av en mann som fattet mistanke og holdt øye med barna en halv times tid. Gutten sto da ved barnevognen der jenta lå.

– Det var et eller annet som ikke stemte. Jeg vet ikke om det er fordi man selv har barn, men det var en intuisjon som sa at det var noe galt. Det var en merkelig fornemmelse, sier Jens Andersen til Jyllands-Posten.

Han var egentlig på vei til en restaurant sammen med en kamerat, men de begynte straks å lete etter foreldrene. Da de ikke fant noen, ringte de til politiet.

Politiet lette også etter barnas foreldre i butikker og restauranter i området, men uten hell.