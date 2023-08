Volodymyr Zelenskyj er i Sverige

Zelenskyj har tatt turen til Sverige sammen med sin kone og Ukrainas førstedame, Olena Zelenska. Det skriver han selv på X/Twitter. De er der på invitasjon fra statsminister Ulf Kristersson.

Besøket vil begynne på Harpsund der Zelenskyj møter den svenske regjeringen for samtaler. Der vil han også møte øverstkommanderende og partilederne. Det er ventet at det vil bli holdt en pressekonferanse her i løpet av dagen.

Tidligere i år møtte statslederne i de nordiske landene Zelenskyj i Helsinki. Foto: AFP

– Vår viktigste oppgave er å styrke de ukrainske soldatene på bakken og i luften, utvikle bilateralt samarbeid, spesielt innen forsvarsindustrien, Ukrainas europeiske integrering og felles sikkerhet i det euroatlantiske området, skriver Zelenskyj i en Telegram-melding.

Deretter fortsetter reisen til Stenhammars slott for et møte med kongen og dronningen.

I en pressemelding skriver regjeringen at møtene vil handle om situasjonen i Ukraina og Sveriges "fortsatte sterke engasjement og støtte til Ukraina".

Ny støttepakke fra svenskene

Tidligere denne uken presenterte den svenske regjeringen et forslag om en ny støttepakke til Ukraina, med en verdi på 3,4 milliarder svenske kroner. Dette er den trettende støttepakken fra Sverige til Ukraina.

Hittil har svenskene donert forsvarsmateriell til en verdi av omtrent 17 milliarder svenske kroner, skriver SVT.

Støtten har inkludert stridsvogner, luftvernsystem, panservernvåpen og ammunisjon.

– Jeg takker alle svensker som støtter Ukraina, skriver Zelenskyj på X/Twitter.

Pressevakten i Utenriksdepartementet, Guri Solberg, sier at UD ikke er kjent med at det er noe plan om at Zelenskyj skal besøke Norge.