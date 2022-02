Danmark sender norskproduserte våpen til Ukraina

Danmark sender 2700 raketter av typen M72 EC LAW (Enhanced Capability Light Antitank Weapon).

Det danske forsvarsdepartementets material- og innkjøpsavdeling bekrefter overfor Danmarks Radio at våpnene ble kjøpt fra det norske firmaet Nammo i 2018.

M72 er et skulderbåret våpen som er lett å bruke. Danmarks Radios forsvarsanalytiker Mads Korsager Nielsen sier at det er et våpen som man bare bruker fem minutter på å lære seg å bruke.

Norge stiller seg ikke i veien

Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap) Foto: Kristian Elster / NRK

Norge tillot i helgen at ammunisjon som er produsert her i landet, kan videreeksporteres til Ukraina.

Statssekretær i Utenriksdepartementet Eivind Vad Petersson (Ap) sier mandag morgen til NRK at vedtaket også omfatter våpen.

Formelt må Danmark henvende seg til Norge for å få lov til å sende våpnene videre, men Norge vil ikke stoppe dem.

– Det er danskenes beslutning og vi skal ikke stille oss i veien, sier Petersson.

Inngikk milliardkontrakt med USA

M72 er det våpenet Norge eksporterer klart mest av.

Rett før jul inngikk Nammo en kontrakt med USA til en verdi av cirka 4,5 milliarder norske kroner.

Rammekontrakten er den største i Nammos historie, sa konsernsjef Morten Brandtzæg til Teknisk Ukeblad da kontrakten ble kjent.

– Tildelingen befester vår posisjon som en verdensleder innen skulderfyrte våpen, sa han.

Sivile fikk søndag våpenopplæring i en park i Kyiv. M72 beskrives som et våpen man kan lære å bruke på fem minutter. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Brukes mot pansrede kjøretøyer

M72 er ikke et våpen som er effektivt mot tungt pansrede stridsvogner.

Mot pansrede kjøretøyer kan det være ødeleggende. Samtidig brukes det også ofte mot stillinger der fiendtlige soldater har barrikadert seg.

Ukraina innkaller nå alle menn i stridende alder. Ettersom M72 er enkelt å bruke, er det også et våpen som soldater med lite trening kan bruke.