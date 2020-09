Charlotte (5) lever i isolasjon – har møtt venner tre ganger siden mars

– Jeg skulle ønske jeg kunne se hva som er i den virkelige skolen, sier fem år gamle Charlotte Stone.

NRK møter henne i hjemmet sitt i delstaten Maryland, der hun har tilbrakt det siste halve året. Hun hadde gledet seg til å begynne i kindergarten, som er første skoleår i USA, men skolestarten ble helt annerledes enn forventet.

All undervisning skjer over nettvideo-programmet Zoom og foreldrene har fått beskjed om at skolen hennes ikke kommer til å åpne dette halvåret.

– Fire timer per dag foran en PC er mye å be om fra en liten femåring. Skolen er ikke ment å foregå over Zoom, sier mamma Alexis.

Hun understreker samtidig at både skolen og lærerne gjør så godt de kan.

PRIVILEGERTE: Foreldrene forsøker å kombinere ansvaret for en nyfødt baby, en skolestarter og to jobber der de begge jobber 60-timers uker. De vet de er privilegerte, som faktisk har beholdt jobbene sine og kan jobbe hjemmefra. Foto: Lars Os / Lars Os

Knapt forlatt huset siden mars

I likhet med mange andre amerikanske familier har familien Stone valgt å nærmest isolere seg siden koronapandemien brøt ut i mars. Mange amerikanere er redde for viruset – og for å forlate hjemmene sine.

– Dagligvarene våre blir levert til oss, eller vi henter dem. Men ingenting skjer innendørs. Alt vi gjør, gjør vi på nett, forklarer Alexis. Hun forteller at datteren har hatt én legetime, men at de var usikre på om de skulle gå på den årlige helsekontrollen.

– De sa at det var anbefalt, men at dersom vi ville utsette det hadde de full forståelse, sier mammaen.

Smittetallene i USA er fortsatt høye. Data fra Johns Hopkins University viser at over 6,5 millioner amerikanere har fått påvist koronaviruset og at landet nærmer seg 200.000 dødsfall. Bare den siste måneden er det flere dager registrert over 40.000 nye smittede, flere enn i april da mange trodde toppen var nådd.

Sentral del av valgkampen

I USA har åpning av skolene blitt et hett politisk tema. President Donald Trump har lenge bedt skolene om å gjenåpne, og har truet med å strupe finansiering av skolene.

Men det er delstatene og skoledistriktene selv som avgjør. Demokratenes presidentkandidat Joe Biden beskylder Trump for å ikke ha noen plan for å gi lærerne trygghet til å vende tilbake til klasserommet. Han kaller det for en nasjonal krise.

– Amerikanske familier rundt i landet betaler prisen for hans feiltrinn, mener Biden.

Kona hans, Jilll Biden, er selv lærer. Hun avslutter i disse dager en to uker lang turne rundt i USA der hun har besøkt byer som alle opplever situasjonen forskjellig.

Flere steder i USA har skolene åpnet. Delstaten New York City er blant stedene som nå åpner skolene med strenge smitteverntiltak.

– Ikke et politisk spørsmål

Også familien Stone i Maryland ville sendt femåringen tilbake på skolen dersom den åpnet nå.

– For oss er ikke dette et politisk spørsmål i det hele tatt, sier pappa Kevan Stone, og humrer litt over at de to foreldrene sympatiserer med hvert sitt politiske parti.

For Charlotte trenger skolen. Det er ikke lett å lære å lese og skrive over nett.

– Hvis skolen åpnet i morgen ville hun ha gått dit, sier Kevan.

SAVNER VENNER: Charlotte skulle ønske hun kunne begynne på den ordentlige skolen, for hun har lyst til å leke med andre barn. Foto: Lars Os / Lars Os

For skolestarteren begynner hjemmeisolasjonen å tære på. Foreldrene klarer ikke være overalt hele tiden. Det er lenge siden Charlotte har vært hos frisøren, og nylig klippet hun seg selv. Bursdagen ble feiret på Zoom. Vennene sitter også alle hjemme alene.

– Hun har ikke forlatt huset. Hun har vært i dette huset eller i hagen det siste halve året. Jeg tror hun satt i bilstolen da vi dro til McDonald's for å hente mat eller plukket opp pizza, men hun har ikke satt sine ben på noen andres eiendom siden mars, forteller pappaen.

Håpet nå er at skolene vil gjenåpne etter jul med en hybridløsning. Kanskje kan Charlotte få gå dit noen dager i uka, slik at hun kan møte nye klassekamerater og læreren sin. Ikke bare over Zoom.