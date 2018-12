Carl I. Hagen meiner Vesten bør respektere at Russland tek Krim

Den engelskspråklege nyheitskanalen RT publiserte søndag eit intervju med Carl I. Hagen. Han blei blant anna spurt om kva han tenkte om den tilspissa konflikten på Krim-halvøya. Hagen sa at han meinte det var gale av Vesten å støtte den ukrainske sida i konflikten, og at ein i større grad burde ha lytta til kva dei russisktalande på Krim ønsker.

– Folk kjenner seg knytte til ei etnisk gruppe. Og dersom ein del av Ukraina meiner dei heller burde vere ein del av Russland, burde dei kunne få seie det i ei folkeavstemming, og vi burde respektere valet.

I 2014 stemte innbyggarane på Krim over om dei ønskte å lausrive seg frå Ukraina og bli ein del av Russland. Det skjedde etter at Russland først okkuperte, og seinare annekterte Krimhalvøya. Men verken Noreg, USA eller G7-landa godkjente resultatet av folkeavstemminga. Dåverande utanriksminister Børge Brende sa allereie før avstemminga at Noreg ikkje kunne godta resultatet.

– Noreg meiner folkeavstemminga under dei rådande omstenda er i strid med folkeretten og utan legitimitet, sa Brende då.

Ber Nato halde seg borte

Konflikten mellom Russland og Ukraina spissa seg til i slutten av november, då det var samanstøytar mellom russiske og ukrainske skip i sundet mellom Svartehavet og Asovhavet. Det førte til at Ukraina innførte militær unntakstilstand, og bad Nato om hjelp i konflikten.

I intervjuet med den russiske kanalen seier Hagen at han håper det ikkje skjer.

– Eg meiner Nato burde halde seg borte frå Russlands bakgard. Eg forstår ikkje kvifor vi ikkje kan akseptere at Russland tek Krim der det bur mange russarar, når folkeavstemminga på Krim viser at dei ønsker å vere ein del av Russland. Vi skulle ha respektert det.

Førebels er intervjuet med Carl I. Hagen publisert i den engelskspråklege kanalen til RT. Den statlege kanalen har ikkje laga nokon variant til dei russiskspråklege kanalane sine. Andre russiske medium har heller ikkje sitert intervjuet hittil.