Ukrainas president Petro Porosjenko ber Nato om å sende krigsskip til Azovhavet etter at Russland søndag åpnet ild mot ukrainske fartøy og arresterte mannskapet.

Oppfordringen kommer i et intervju med den tyske tabloidavisen Bild.

– Tyskland er en av våre nærmeste allierte, og vi håper Nato-landene er forberedt på å sende marinefartøy til Azovhavet for å støtte Ukraina, sier presidenten.

En russisk minesveiper utenfor Kerch på Krim-halvøya. Bildet er tatt onsdag Foto: STAFF / Reuters

Skaper frykt

NRK har i dag besøkt Mariupol som er den største ukrainske havnebyen ved Azovhavet.

Korrespondent Jan Espen Kruse er i den ukrainske byen Mariupol. Du trenger javascript for å se video. Korrespondent Jan Espen Kruse er i den ukrainske byen Mariupol.

– Jeg er veldig bekymret for utviklingen, og håper denne byen fortsetter å være i Ukraina. Jeg vil være takknemlig dersom Nato vil støtte vår frihet på denne måten, Galina Udovitsjenko.

Galina Udovitsjenko er bekymret for situasjonen. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

En annen kvinnelig innbygger, Oksana Istomina, frykter derimot at krigsfartøy fra Nato vil trappe opp konflikten.

– Det er svært foruroligende, det kan føre til nye militære angrep. Vi bor rett ved fronten, sier hun.

Oksana Istomina er skeptisk til at Nato skal sende marinefartøy til Azovhavet

Journalist Anna Stanislavovna fra det lokale nyhetsnettstedet CitySait forteller at det i byen foreløpig ikke er så stor bekymring for krig.

Anna Stanislavovna er journalist på nettstedet CitySait i byen Mariupol. Foto: Jan Espen Kruse / NRK

– Vi er redd for at den russiske blokaden skal føre til at de to store smelteverkene i Mariupol blir nødt til å stenge. En tredel av innbyggerne er avhengige av disse arbeidsplassene. Uten lønninger blir det kritisk, sier hun.

Har fått Nato-støtte

Ukraina er en Nato-partner, men ikke et medlemsland. Nato har bedt Russland om å løslate de tre ukrainske fartøyene og mannskapet på 24 som ble tatt i arrest utenfor Krim-halvøya søndag.

Ukrainske myndigheter har innført militær unntakstilstand.

LES OGSÅ: Derfor risikerer Russland og Ukraina en ny krig

Omtaler Putin som keiser

I intervjuet med den tyske avisen anklager Porosjenko Russlands president Vladimir Putin for å se på seg selv som en russisk keiser, og Ukraina som russisk koloni.

Det eneste språket Putin forstår, er solidariteten til den vestlige verden, sier Porosjenko og oppfordrer til nye sanksjoner mot Moskva.

Ukrainske panserstyrker avholder denne uken øvelser i det nordlige Ukraina. Foto: HANDOUT / Reuters

Hva blir det neste?

Russerne åpnet ild mot ukrainerne ved Kertsjstredet hvor Azovhavet og Svartehavet møtes. Kertsj deler også Russland og Krim-halvøya som russerne annekterte i mars 2014.

– Vi kan ikke akseptere Russlands aggressive politikk. Først var det Krim-halvøya, så det østlige Ukraina. Nå vil han ha Azovhavet, sier Porosjenko.

Russiske myndigheter reagerer på uttalelsen. De understreker at en innblanding fra Nato vil føre til at situasjonen i området eskaleres ytterligere.

Merkel ber om dialog

Tysklands regjeringssjef Angela Merkel utelukker en militær løsning på den betente konflikten mellom Russland og Ukraina.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel avviser foreløpig at Nato vil sende krigsfartøy til Azovhavet Foto: FABRIZIO BENSCH / Reuters

– Vi kan bare løse dette ved å snakke med hverandre. Det finnes

ikke en militær løsning, sier hun.

Merkel sier at det foreløpig er uaktuelt å sende Nato-fartøy til Azovhavet.