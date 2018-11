FN innkaller til krisemøte etter russisk angrep på ukrainske fartøy

FNs sikkerhetsråd har innkalt til krisemøte mandag klokken 11 amerikansk tid, etter at Russland skjøt og tok kontroll over tre ukrainske fartøy i Svartehavet søndag. Det opplyser USAs FN-ambassadør Nikki Haley på Twitter, og Ukrainas utenriksminister Pavlo Klimkin i en pressemelding.

KRISEMØTE: USAs FN-ambassadør Nikki Haley bekreftet i natt at det er innkalt til krisemøte i FNs sikkerhetsråd etter at Russland skjøt mot og boardet tre ukrainske skip. Foto: Olivier Douliery / AFP

Ifølge kilder til AFP skal det være Ukraina og Russland som har bedt om møtet.

Sent i går kveld bekreftet den russiske sikkerhetstjenesten FSB at de har skutt mot og tatt kontroll over tre ukrainske militærfartøy ved Krim-halvøya.

De russiske styrkene skal ha pågrepet over 20 ukrainske sjømenn på skipene. Ifølge ukrainske myndigheter skal seks være skadd, to av dem alvorlig.

Vil foreslå unntakstilstand

Ukrainas president Petro Porosjenko kalte søndag kveld inn den militære ledelsen i landet til krisemøte.

KRISEMØTE: I et krisemøte sent søndag kveld sa Ukrainas president Petro Porosjenko at han i dag vil foreslå unntakstilstand i 60 dager, etter at Russland skjøt mot ukrainske fartøy. Foto: Mykhailo Markiv / AFP

Etter et krisemøte med Ukrainas nasjonale sikkerhetsråd, sa presidenten at han i dag vil foreslå for parlamentet å erklære unntakstilstand i 60 dager, opplyser presidenten i en pressemelding.

– Jeg vil understreke at vi har bevis på at denne aggresjonen, og dette angrepet på den ukrainske marinens krigsskip ikke er en ulykke, men en bevisst handling, sier presidenten.

VIDEO: Situasjonen er spent mellom Ukraina og Russland etter at Russland sperret det trange Kertsjstredet. FOTO: Reuters

I en pressemelding fra det ukrainske forsvarsdepartementet står det at president Porosjeko under møtet oppfordret internasjonale samarbeidspartnere til å koordinere tiltak for å beskytte Ukraina. Det kom også frem at han mandag morgen vil snakke med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg, og andre ledere.

Han appellerte også til russiske ledere, om å umiddelbart løslate ukrainske soldater.

– Vi vurderer dette til å være et angrep på vår stat og en veldig alvorlig trussel. Dessverre er det ingen «røde linjer» for Russland, sier Porosjenko.

DEMONSTRASJON: Mellom 50 og 100 møtte opp utenfor Russlands ambassade i Kiev for å protestere mot hendelsene i Kertsjstredet søndag. Foto: Gleb Garanich / Reuters

Nato følger med

I en uttalelse søndag kveld sier Nato at de følger utviklingen i saken, og at de har vært i kontakt med ukrainske myndigheter. Nato har oppfordret begge land til ikke å la situasjonen utvikle seg.

Det har i flere måneder vært økende spenning mellom Ukraina og Russland. Krim er etter folkeretten ukrainsk territorium, men Russland gjennomførte i 2014 en ulovlig annektering av halvøya.

SPERRET: Kertsjstredet er den eneste passasjen inn i Azovhavet. Trafikken under brua er nå blokkert av et tankskip, og flere titalls lasteskip som venter på å passere, står dermed fast. Foto: AP

Kertsjstredet er et sund mellom Svartehavet og Azovhavet, som skiller Kertsjhalvøya på Krim fra Tamanhalvøya.

En traktat fra 2003 slår fast at Ukraina og Russland deler Kertsjstredet og Azovhavet.

Kertsjstredet er den eneste passasjen inn i Azovhavet. Trafikken under brua er nå blokkert av et tankskip, og flere titalls lasteskip som venter på å passere, står dermed fast.