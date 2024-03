I januar ble det kjent at både kong Charles og prinsesse Kate var innlagt på sykehus for hver sin operasjon.

I februar annonserte kongen at han har kreft.

Og i mars fortalte prinsessen av Wales om sin pågående kamp mot kreften.

Det som kanskje gikk mange hus forbi, var at også kongens eks-svigerinne Sarah Ferguson gikk ut med sin hudkreftdiagnose.

Det påvirker kongehuset og det britiske samfunnet på flere måter. I denne saken kan du lese mer om:

I kong Charles' og prinsesse Kates fravær, har dronning Camilla vært det britiske kongehusets ansikt utad den siste tiden.

Hun har foreløpig ikke hatt påskeferie, og har representert mye alene.

Mandag holdt dronningen en mottakelse for å fremme litteratur

holdt dronningen en mottakelse for å fremme litteratur Onsdag var hun på «bondens marked» i Shrewsbury og mottok lykkeønskninger til prinsesse Kate fra fremmøtte

var hun på «bondens marked» i Shrewsbury og mottok lykkeønskninger til prinsesse Kate fra fremmøtte Skjærtorsdag representerte hun sin ektemann på den tradisjonsrike skjærtorsdagsgudstjenesten, i år i Worcester-katedralen

Den kreftsyke kongen bidro i gudstjenesten med en tale han hadde spilt inn på forhånd. Påskebudskapet var en oppfordring til mer vennlighet, særlig i vanskelige stunder. Talen var hans første siden prinsesse Kate sto frem med at også hun har kreft.

Kong Charles leser inn sin påskehilsen til det britiske folk. Foto: Buckingham Palace

Første påskedag har dronningen kong Charles ved sin side under påskegudstjenesten i St. Georgs kapell i Windsor. Det er kongens første offisielle oppdrag siden han begynte kreftbehandlingen.

Kongen har hele veien gjennomført kontorarbeid, men har ikke deltatt på offisielle oppdrag.

Påskemorgen ble han kjørt til St. Georgs kapell, og vinket opplagt til fremmøtte da han kom sammen med sin kone og supervikar, dronning Camilla.

En tilsynelatende opplagt kong Charles på vei inn i St. Georgs kapell i Windsor til påskemorgengudstjeneste. Foto: Hollie Adams / Reuters

Camillas forvandling

Camilla var svært upopulær da hun kom inn i den britiske kongefamilien, og fikk skylda for skilsmissen mellom Charles og prinsesse Diana. Pressen stemplet henne som en skurk.

Det gjorde henne farlig, sa prins Harry i 60 Minutes på CBS i forbindelse med lanseringen av boka Spare for et drøyt år siden. Både han og broren William tryglet faren om ikke å gifte seg med Camilla, skriver han der.

Men gift ble de.

Dronning Camilla var kong Charles' vikar under skjærtorsdagsgudstjenesten i Worcester-katedralen. Foto: JUSTIN TALLIS / Reuters

Hun gjør det fortsatt ikke spesielt godt på popularitetsmålinger, og lander på en 9. plass blant kongefamiliens medlemmer hos meningsmålingsinstituttet YouGov.

– Hun er ikke min dronning. Jeg syns ikke hun bør representerer oss. Hun kom sent inn i kongefamilien, og det gir ikke mening at hun har den mektigste rollen i landet. Jeg kommer ikke over utroskapssaken, sier 28 år gamle Caitlyn fra London til NRK.

Den 60 år eldre Glen Hall er mer delt i sitt syn på dronningen.

Glen Hall mener dronning Camilla er brukbar i noen sammenhenger, men ikke alle. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

– Hun er passende for enkelte anledninger, men virkelig ikke for de store statsanledningene, sier han.

Dronning Camilla kan trøste seg med at populariteten har vært stigende siden tronskiftet for halvannet år siden.

Da prinsessen av Wales forsvant fra offentligheten, begynte ryktene å gå om hvorfor. De ble ikke bedre da prins William på kort varsel og uten forklaring trakk seg fra en minnegudstjeneste for gudfaren sin.

Senere ble det klart at William trakk seg fordi han akkurat hadde fått vite om konas kreftdiagnose.

Rykter og spekulasjoner spredte seg som ild i tørt gress, først og fremst på sosiale medier, men også i enkelte utenlandske medier.

Denne uka skrev avisa Daily Telegraph at fiendtlige stater kan stå bak ryktespredningen. Avisa har snakket med anonyme kilder i regjeringsapparatet, som sier at det ikke er uvanlig for land som Russland, Kina og Iran å prøve å destabilisere demokratiske valg og institusjoner.

– Det er en del av modus operandi for fiendtlige stater å destabilisere ting - om det er å underminere lovligheten av valgene eller institusjonene våre, uttaler den anonyme kilden til avisa.

Forskere ved universitetet i Cardiff har funnet systematiske forsøk på å forsterke rykteflommen rundt den britiske prinsessen.

Millioner av mennesker har bidratt til ryktespredningen, ved å dele og like innlegg, og å lage og spre morsomheter om ryktene.

Etter at Kate publiserte videoen som forklarer hvorfor hun brukte tid på å fortelle omverdenen om årsaken til fraværet sitt, har flere beklaget det de var med på.

Se hele videoen der prinsesse Kate forteller offentligheten om kreftdiagnosen og hvorfor hun brukte tid på å gå ut med den. Du trenger javascript for å se video. Se hele videoen der prinsesse Kate forteller offentligheten om kreftdiagnosen og hvorfor hun brukte tid på å gå ut med den.

En av dem som ikke sier direkte unnskyld, men som viser at han angrer på vitsene han lagde om Kate, er talkshowverten Stephen Colbert.

På The Late Show på CBS lagde han morsomheter rundt flere av ryktene som verserte på sosiale medier.

Stephen Colbert i The Late Show beklager ikke, men sier at han forstår at folk reagerte da han vitset om ryktene om prinsesse Kate. Foto: DAVID LIVINGSTON / AFP

Men nå sier han at han forstår at folk reagerte på dette, og at han prøver å etterleve et prinsipp om ikke å gjøre seg morsom på andres bekostning.

Han snakker om vanskelig en kreftdiagnose er for både pasienten og familien rundt. Og han ønsker prinsessen av Wales en rask og grundig bedring.

Prins William fokuserer mer på familielivet og mindre på sine offisielle oppgaver i det som er en vanskelig tid for kronprinsfamilien. Sammen med kona Kate og de tre barna på 5, 8 og 10 år, har han tatt seg en lengre påskeferie for å komme seg vekk fra det som har vært svært turbulente uker for dem.

William er kjent for å ha høy pliktfølelse og arbeidsmoral, men skal også være en familiemann, som trives aller best hjemme.

Den britiske kronprinsfamilien: Prins William forbereder seg på å bli konge. Foto: Jonathan Brady / AP

Nå skal han støtte Kate gjennom kreftbehandling og være der for barna, samtidig som han forbereder seg på sin aller største oppgave; å selv bli konge.

– Da kreftdiagnosen til kong Charles kom, er jeg sikker på at førstereaksjonen var som sønn, en bekymring for faren. Men i tillegg kommer den tunge ansvaret som plutselig legges på skuldrene hans. Jeg er sikker på at han er veldig, veldig klar over det, sier monarkihistoriker Anna Whitelock ved University of London til Reuters.

Hun tror at William ikke bare vil, men må, endre kongerollen hvis monarkiet skal overleve.

Whitelock viser til hvordan han har snakket mye om mental helse, og hvordan han nylig uttalte seg om den humanitære situasjonen på Gaza. Det ble tolket som en sjelden politisk ytring fra en kongelig.

– Jeg tror vi vil få se mer av det, sier Whitelock.

Men foreløpig er kong Charles ved godt mot, ifølge kona. Han skal være utålmodig etter å komme tilbake for fullt.

Og kongens tilstedeværelse på første påskedagsgudstjenesten i Windsor er en god start.

Hør lydreportasjen om kongens supervikar i Urix: