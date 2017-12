Byråer: Russland starter tilbaketrekking fra Syria

– Vi kommer til å trekke ut en betydelig del av våre styrker fra Syria og sende dem tilbake til sine baser i Russland.

Det sa den russiske presidenten Vladimir Putin i en tale på Hmeimim-flyplassen utenfor byen Latakia vest i Syria i dag tidlig

På militærbasen møtte Putin Syrias president Bashar al-Assad til samtaler i dag.

– Jeg har tatt en beslutning. En vesentlig del av den russiske kontingenten som er basert i Syria, vender hjem, gjentok Putin.

Det melder russiske medier og den arabiske tv-stasjonen Al Arabia.

«IS er nedkjempet»

Vladimir Putin sa at beslutningen er gjort i samarbeid med syriske myndigheter.

I to år har Russland bidratt med store styrker i Syria.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters begrunner Putin tilbaketrekkingen med at «IS er nedkjempet».

– Hvis internasjonale terrorister våger å stikke hodene sine fram i Syria, så er det russiske forsvaret klar til å slå nådeløst tilbake mot dem sa Putin.

Han takket de russiske styrkene for mot og fremragende innsats i krigen i Syria.

Beholder militærbaser

Russland beholder sine militærbaser i Syria. Det gjelder flybasen Hmeimim i provinsen Latakia og det gjelder marinebasen Tartous.

– Vi kommer fortsatt til å være militært til stede i Syria, sa Putin.

Russland har lenge hatt et militært nærvær i Syria.

Mange mener at Russlands innsats har vært helt avgjørende for at president Bashar al-Assad har vært i stand til å bli sittende som landets leder i årene med krig i Syria.

Videre til Egypt

Den russiske presidenten dro etter besøket på den russiske flybasen i Syria videre til Egypt, der han i dag skal ha møter med den egyptiske presidenten Abdel-Fattah el-Sissi.

Putin skal seinere diskutere en mulig fredsløsning for Syria med Tyrkias president Tayyip Erdogan.