Flommen som har rammet nordøstlige India og Bangladesh omtales som den verste i manns minne.

Millioner av mennesker på begge sider av grensen har mistet sine hus og er uten mat og vann.

– Vannet har tatt strømmen i byen, så vi har heller ikke tilgang til telefoner eller internett.

Forteller Ripon Dutta. Han har vasset gjennom vannmasser for å kunne ringe til NRK fra en av byens fungerende mobilmaster.

Ripon er tilbake inne i huset for å redde ut eiendeler som ennå ikke har blitt ødelagt av vannet. Foto: privat

Ripon forteller hvordan han har tilbrakt dagene med å redde ut ting fra det oversvømmede huset: TV, laptop og akvariefisker.

Fanger fisk fra vann i gatene

Byen Silchar med 300.000 innbyggere ligger midt i det verst rammede flomområdet i delstaten Assam.

Veier og jernbaneskinner er oversvømt og byen er isolert fra omverdenen. I noen deler av byen er vannmassene så store og strømmen så sterk at mat må droppes ned av helikoptre.

– Elven renner nå på tvers av byen, så folk fanger fisk i det skitne vannet i gatene, forteller Ripon.

Situasjonen er spesielt alvorlig for gamle, gravide og syke. Vannet har oversvømmet flere sykehus. Men folk prøver å gjøre det beste ut av situasjonen.

2524 landsbyer i delstaten Assam er rammet av flommen. Folk forsøker å redde det de kan fra husene som står under vann. Foto: BIJU BORO / AFP

Hørte ikke på flomvarsler

– Det kom flomvarsler, men familien min lyttet ikke til dem. Vi har aldri opplevd en slik flom. De trodde at myndighetene ville skremme dem, forteller Anwesha Dutta.

Så ble familien fanget av flomvannet. Nå er de omringet av elver på alle kanter av huset.

Anwesha Duttas barndomshjem i Silchar står under vann. Hun er kusinen til Ripon, men bor nå i Bergen.

Hun forteller om sin 97 år gamle bestemor som har blitt tvunget å forlate huset hun har bodd i hele livet. Heldigvis har de venner med et høyt hus hvor de kan bo inntil flommen går ned.

– Den ene veggen i huset vårt har rast ned, så det blir nok ikke mulig å flytte tilbake. Det må bygges på nytt, forteller Dutta.

Hun besøkte familien i Silchar i mai. Da opplevde delstaten den føste flommen denne sesongen.

Flommen har rammet områder i Bangladesh og i den indiske delstaten Assam.

Familien Dutta er en av flere millioner familier i flomområdet som nå er husløse. Ifølge Assams Katastrofehåndteringsmyndigheter er 2524 landsbyer i delstaten rammet av flommen. Over 200.000 har måttet flykte og bor i leire.

Anwesha Dutta og bestemoren. Nå har kvinnen på 97 måttet forlate huset hun har bodd i hele sitt liv. Foto: privat

Gamle konflikter blusser opp

Den fortvilede situasjonen har fått religiøse konflikter i byen til å blomstre opp.

– Noen har ødelagt flomvernet som ble bygget etter forrige flom, forteller Rokibuzz Zaman.

Zaman er journalist i regionsavisen Scroll og har dekket situasjonen i området

En flom la tidligere i vår landsbyer rundt Silchar under vann. I etterkant av flommen åpent bøndene demningene for tømme åkrene sine for vann.

– Politiet har sett på saken og benekter at de menneskeskapte ødeleggelsene er grunnen til de massive oversvømmelsene av byen. Likevel har ryktene begynt å gå, sier Zaman.

En av de som er med å gjenfortelle disse historiene er Ripon Dutta. Han er kritisk til at bøndene ville redde sine egne åkre og tømme dem for vann.

– De tenkte ikke på at de ødela for hele byen, sier Ripon.

Han forteller at flere politistasjoner i byen er under vann og at politiet ikke er i stand til å alle de nye problemene som har oppstått i byen under flommen.

– Det kommer tyver inn i de mørklagte husene om nettene og tar med seg alt de finner. Folk er redde.

Naturkatastrofene har ført til at gamle konflikter i byen har blitt blåst opp.

– Silchar er en følsom by. Det har tidligere vært mange sammenstøt mellom byens kristne, muslimer og hinduer, forteller Zaman.

Muslimer en tredjedel av befolkningen i delstaten Assam, som grenser til Bangladesh.

Årets monsuntid har ført til flere flommene, innbyggere i Assam trodde de var ferdig med det verste etter flommen i mai. Foto: AP

Klimaendringer

Storflom er ikke uvanlig i området, men vanligvis skjer dette når det regner i monsuntida senere på året. I år kom regnet alt i mars.

Forskere har ennå ikke fastslått i hvilken grad klimaendringer spiller en rolle, men konkluderer med at monsuntida siden 1950-tallet har blitt stadig mer uforutsigelig.

Mye av regnet som tidligere falt i løpet av et år, kommer nå i løpet av få uker, mens tørkeperiodene har blitt lengre, konstaterer klimaforskeren Roxy Matthew Koll ved Indian Institute of Tropical Meteorology.

Vannet har begynt å trekke seg tilbake flere steder, men det er varslet mer regnvær denne uken.