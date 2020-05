Britiske leger: Blodfortynnende medisiner kan redde koronasyke

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I jakten på medisiner som kan lindre covid-19-sykdommen har spesialister ved Royal Brompton-sykehuset i Storbritannia nå fattet nytt håp om et snarlig gjennombrudd.

Det er den britiske avisen The Telegraph som skriver dette.

– Mot et gjennombrudd

Spesialister i London som står bak disse funnene, oppdaget at koronaviruset førte med seg potensielle dødelige blodpropper i hver alvorlig syke pasient de testet ved å bruke en ny skanneteknologi. Et av botemidlene brukt i flere laboratorieforsøk er en type heparin som er vanlig for å tynne ut pasienters blod.

Forskerne presiserer at de bare er i starten av å vite hvordan dette nye koronaviruset virker på menneskekroppen. De mener at oppdagelsene om årsaken til blodproppene er viktig for å finne en ny medisin.

Professor Peter Openshaw er med i en sentral gruppe av vitenskapsfolk som gir råd til Den britiske regjeringen (Government's Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE).

Openshaw sier til The Telegraph at et godt samarbeid mellom vitenskapsfolk har avslørt en ekstraordinær historie om viruset som vi hittil ikke har visst så mye om. Og beskriver de mye omtalte lungeproblemene hos pasientene:

– En slik intravaskulær koagulering er en stygg utvikling ved denne sykdommen som vi ikke har sett før ved mange andre lignende virus, sier Openshaw.

Det er mange forskningsmiljøer som jobber med både å finne en vaksine og medisiner virker mot det nye koronaviruset. Foto: Ole Berg-rusten / NPK

Nye bevis

Den britiske regjeringen har bedt om at legene går videre med disse forsøkene for å finne ut mer om den blodfortynnende medisinen.

Professor Peter Openshaw fortsetter å beskrive studiene:

– De forklarer på en måte det spesielle kliniske bildet som er observert når personer lider av mangel på oksygen, men likevel ikke hiver etter pusten. Det passer inn med at oksygenmangelen stammer fra blodårene rundt lungene, sier professoren til The Telegraph.

De nye bevisene på at blodfortynnende medisin virker på alvorlig syke covid-19-pasienter stammer ifølge den britiske nettavisen The Telegraph fra flere britiske forskningsmiljøer. Ved siden av SAGE-gruppen er også spesialister innen blodsykdommer involvert i å følge opp forsøkene som nå pågår.

– Må brukes fornuftig

Grunnlaget for studiene er observasjon av 150 av de sykeste covid-19-pasientene i Storbritannia. Undersøkelsene er foretatt av høyteknologiske skannere som viste at lungeskadene var tydeligere blant covid-19-syke enn for andre med lungeskader

Dr. Brijesh Patel, en seniorekspert på intensivavdelingen ved Royal Brompton og Imperial-sykehuset sier ifølge Telegraph:

Her blir en covid-19-test utført i Norge. Det er mange som undersøker hvilke medisiner som virker på de sykeste pasientene, men hittil mangler vi det store gjennombruddet. Foto: Forsvaret

– Jeg tror majoriteten av pasientene vil ende opp med passende doser med blodfortynnende midler, men vi må få mer kunnskap om denne sykdommen. Hvis disse medisinene blir gitt på en fornuftig måte, vil de redde liv, sier Patel til avisen.

Patel viser til at de samme blodfortynnende midler som nå brukes til covid-19-pasienter ofte også brukes til pasienter som blir liggende lenge uten å få beveget seg på sykehus

Han legger til:

– Jeg tror det er viktig å introdusere blodfortynnende midler for pasientene. Men du må gjøre det på den riktige måten, ellers kan det føre til skade, sier Patel.

Brukes også i Norge

I neste uke vil resultatene fra de britiske forskerne legges fram på en mer helhetlig måte.

– Slike blodfortynnende midler inngår i vår behandling her i Norge også, sier Dag Jacobsen, leder av Akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Avdelingsleder ved Ullevål sykehus Dag Jacobsen sier det også brukes blodfortynnende midler mot covid-19-syke ved norske sykehus. Foto: Simon Solheim / NRK

Samtidig sier den norske legen at det er for tidlig å si noe sikkert. Han viser til at det pågår mange studier rundt behandling av pasienter med covid-19.

– Det er viktig å vente på de endelige resultater fra disse studiene slik at gjennomføringen og inklusjon av pasienter ikke påvirkes, sier Jacobsen.

Norske selskap med på tester

Tidligere er det kjent at det norske firmaet Bergenbio er plukket ut av britiske myndigheter til å være med på klinisk testing av medisiner mot koronavirus. Medisinen Bemcentinib fra bioteknologiselskapet er med i forsøk.

WHO har igangsatt en studie som involverer Nordlandsykehuset. Det er de to legemidlene Plaquenil og Remdesivir som skal testes. Disse er tradisjonelt medisiner for henholdsvis revmatisme/malaria og ebola.

Flere andre norske forskermiljøer er også med i forsøk på å finne medisiner og vaksiner mot covid-19.

