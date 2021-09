Britain First blir politisk parti – igjen

«Dette er en ekstremt viktig seier for Britain First-bevegelsen»

Det var i budskapet i en e-post til medlemmene, skriver Independent.

Partileder Paul Golding var begeistret etter at valgkommisjonen innvilget gruppens søknad om å få danne et politisk parti.

Golding erklærte at han ville begynne å forberede partiet på et fremtidig valg, melder BBC.

Fiendtlig mot muslimer

Britain First betyr Storbritannia først.

Gruppen var et politisk parti fra 2011, dannet av tidligere medlemmer fra det høyreradikale partiet British National Party, BNP.

Partiet ble avregistrert i 2017. Årsaken var at de ikke fornyet registreringen innenfor den fastsatte tidsfristen.

Britain First kjemper mot det de mener er en islamisering av Storbritannia. De ønsker å fremme tradisjonell, britisk kultur. Gruppen er knyttet til gjentatte tilfeller av hets mot muslimer

Valgkommisjonen vurderer ikke de politiske holdningene til en gruppe som søker om å bli et politisk parti. De sjekker kun om navn og symbol er villedende slik at folk ikke forstår hvem de stemmer på.

Dømt for hatkriminalitet

Både Paul Golding og hans daværende nestleder Jayda Fransen ble dømt til flere måneder i fengsel for hatkriminalitet mot muslimer i 2018.

Leder for den høyreekstreme gruppen Britain First Paul Golding til høyre og hans daværende nestleder Jayda Fransen i januar 2018, på vei inn i retten anklaget for hatkriminalitet. Foto: Ben Stansall / AFP

To år tidligere ble Golding dømt til to måneders fengsel for å ta seg ulovlig inn i moskeer, og for å oppfordre andre til å gjøre det samme.

I mai 2020 ble Golding dømt på nytt. Denne gangen for brudd på terrorlovgivningen.

Han nektet å samarbeide med politiet da han ble stoppet på flyplassen Heathrow i oktober 2019. Flere medlemmer av Britain First kom tilbake fra Russland.

Golding nektet å gi fra seg passord til mobiltelefon og laptop.

Denne gangen fikk han ni måneders betinget fengsel og en bot på 750 pund.

Golding har også vært arrestert og siktet for en rekke mindre forhold knyttet til hans aktivitet i Britain First.

Hyllet Russland

I sammenheng med Russland-turen, kom Britain First med en pressemelding. Der kalte de Russland et «patriotisk, nasjonalistisk land som fremmer tradisjonelle, kristne og vestlige verdier.»

Golding stilte også opp på den russiske, statseide Tv-kanalen Russia 24 og støttet konspirasjonsteorier om at den hvite rase er i ferd med å byttes ut i vestlige land.

Han beskyldte EU for å utrydde nasjonale kulturer, og hevdet at det kom til å ende i et blodbad i vestlige land, ifølge Independent.

Kastet ut av Twitter

I november 2017 retvitret USAs daværende president Donald Trump tre anti-islam-videoer som Yada Fransen hadde delt på sin twitter-konto.

Tre uker senere, i desember 2017 stengte Twitter kontoene til Golding, Fransen og Britain First fordi man mente de fremmet rasisme.