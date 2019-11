Brilleforbud for japanske kvinner skaper storm

Det har kokt av engasjement på sosiale medier etter at den japanske fjernsynskanalen The Nippon TV sendte en reportasje om at kvinner nektes å bruke briller på jobb.

Under emneknaggen #briller er forbudt på Twitter deler japanske kvinner sine erfaringer.

En ung kvinnelige restaurantansatt skriver at hun flere ganger ble fortalt at hun ikke kunne bruker briller fordi det fremstod som uhøflig overfor gjestene og at briller stod dårlig til kimonoen.

Twitterposten, med avsenderen @wine_kimono, har blitt delt flere enn 13.000 ganger siden den ble postet, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Andre arbeidsgivere mener brillebruk gir et kaldt inntrykk, eller er lite tiltalende overfor kunder. Ansatte i skjønnhetsbransjen hører at briller skjuler sminken.

En kvinne som jobber ved informasjonsskranken på et varemagasin forteller til nettstedet Business Insider at det hos dem er forbudt med briller på jobb.

En annen som jobber som resepsjonist forteller til finansnettstedet at hun nektes å bruke biller, mens en mannelig kollega får lov.

Flere kaller forbudene idiotiske, andre at dette er noe som har gått ut på dato.

Kampen mot høye hæler

Brilleopprøret kommer kort tid etter kampen mot høye hæler. Kleskoden i mange japanske selskap tilsier nemlig at kvinnelige ansatte må ha sko med høye hæler.

Kampen ble startet av skuespilleren Yumi Ishikawa, som jobbet deltid ved et begravelsesbyrå.

Kampanjen fikk navnet #KuToo. KuToo er en lek med de japanske ordene «kutsu» som betyr sko og «kutsuu» som betyr smerte.

Yumi Ishikawa fortalte til Sveriges Television i sommer at det finnes ingen lov som tvinger kvinner til å gå med sko med høye hæler, men at flate sko ikke er sosialt akseptabelt på jobb.

Selv fikk hun skriftlige instruksjoner da hun skulle starte i begravelsesbyrået. Skoene måtte være svarte og ha en hælhøyde mellom fem til sju centimeter. Til slutt, med slitne og såre ben, gikk hun lei og gav uttrykk for sin frustrasjon.

Oppropet som krevde slutt på de uformelle, men strenge kleskodene for japanske kvinner i arbeidslivet fikk raskt stor støtte.

Yumi Ishikawa fikk massiv støtte da hun tok opp kampen mot tvangsbruk av høye hæler. Her Foto: Charly Triballeau / AFP

Minister mener kleskoder er nødvendig

Yumi Ishikawa pekte på at menn ikke hadde tilsvarende krav.

Da oppropet ble overlevert til myndighetene, med 20.000 underskrifter, svarte arbeidsminister Takumi Nemoto at kleskoder for kvinner i arbeidslivet er nødvendig og formålstjenlig.

Takumi Nemoto er minister for helse- arbeid- og velferd. Foto: Issei Kato / Reuters

Yumi Ishikawa selv går fortsatt med en viss hælhøyde på jobb, men litt lavere enn før.

Om brilleforbudet sier hun til Bloomberg News:

– Hvis det å bruke briller virkelig er et problem, så bør det forbys for alle, både kvinner og menn. Problemet med briller er det samme som hælene: Det er kun en regel for kvinnelige ansatte, sier Yumi Ishikawa.

Ishikawa støttes av den kvinnelige professoren, Kumiko Nemoto.

– Grunnen til at kvinner ikke kan ha briller, bygger ikke på noen fornuftige grunner. Det handler bare om kjønn, sier sosiologiprofessoren ved Kyoto universitet til BBC, og sier det er diskriminerende.

– Det har ingenting med hvordan kvinnene utfører arbeidet sitt, men bunner i et syn om at kvinner skal være feminine, og en kvinne med briller anses som det motsatte. Kvinner blir fremdeles vurdert ut fra sitt utseende, det gir disse sosiale reglene tydelig uttrykk for, sier Nemoto.

Kleskodene for japanske kvinner i arbeidslivet er strenge. Foto: Kim Kyung-hoon / Reuters

Ligger dårlig an på statistikken

Ishikawa gikk også foran i #metoo-debatten, hvor hun fortalte åpent om seksuell trakassering av kvinnelige skuespillere, men til forskjell fra en del andre land ble det ingen stor offentlig debatt.

Japan er nummer 110 av 149 land på kjønnsindeksen til Verdens økonomiske forum.

Forskjellen mellom gjennomsnittlig lønn til kvinner og menn er på 27,5 prosent, ifølge statistikken til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

Fortsatt er det yrker i Japan som i stor grad er forbeholdt menn.

Å være sushikokk er et mannlig domene. Fortsatt heter det seg at kvinners hender er for varme til å holde fisken kald.