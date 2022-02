Brasils Lula til NRK: – Norge er et forbilde

– Jeg har hatt et forhold til Norge helt siden jeg var fagforeningsleder på 1980-tallet, sier Lula da Silva.

Han tar imot NRK i hovedkvarteret til PT, Arbeidernes Parti, i Brasils største by São Paulo. Og han forteller om en rekke møter med norske ledere da han var president i Brasil fra 2003 til 2011.

– Jeg var vert for kong Harald og for to norske statsministre i min regjeringstid. Og jeg var på statsbesøk i Norge i 2007, minnes han.

– Det norske velferdssamfunnet er et forbilde for Brasil, sier Lula da Silva. Foto: Studio PT

Jeg spør den tidligere presidenten hvordan han ser på Norge som samarbeidspartner:

– Ofte er det slik her i Brasil at vi sammenligner oss med land som er fattigere enn oss, smiler Lula da Silva.

– Jeg mener vi bør drømme om å oppnå den samme levestandard som det norske folk har. Vi må ha som mål å skape et like rikt og rettferdig samfunn.

– Og hvis jeg vinner høstens valg vil jeg gjenopprette det gode og nære forholdet vi hadde til Norge i min forrige periode som president, sier Brasils ex-president.

Fra skopusser til president

Lula da Silva ble født inn i den dypeste fattigdom i Certão – de karrige områdene i nord-øst-Brasil. Da han var seks år brøt familien opp, og de dro på en tretten dager lang reise i lastebil for å søke et nytt liv i storbyen São Paulo i sør.

Som guttunge bidro Lula til familiens knappe økonomi ved å jobbe som skopusser. Da han ble gammel nok tok han fagbrev som metallarbeider.

Og som fagforeningsleder talte han Brasils mektige militærregime midt imot og satt fengslet i flere måneder.

Lula da Silva var den første presidenten i Brasil som kom fra fattige kår. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Kampen mot fattigdom har preget Lula da Silvas politiske liv. Og få steder i verden er de sosiale forskjellene større enn i Brasil, understreker han:

– Det er ingen utviklingsland som har så mange fattige. Og det finnes ikke utviklede land med så mange arbeidsløse.

– Vi må inkludere disse menneskene. De må få jobbe og studere og få tilgang til kultur slik at de kan være med å utvikle landet, sier Lula da Silva.

Færre fattige – men mye korrupsjon

Lula da Silvas tid ved makten var en periode med stor økonomisk vekst. Det var også en sterk nedgang i avskogingen i Amazonas.

Og det var en sosial utjevning som brakte mer enn 30 millioner brasilianere ut av fattigdommen.

Da Lula gikk av i 2011 var mer enn 80 prosent av brasilianerne tilfredse med hans styre. Men Arbeidernes Parti sviktet et av sine viktigste valgløfter: Å bekjempe korrupsjonen.

I 2014 startet et sosialt opprør mot korrupsjon i Brasil. Og rettsoppgjøret «Lava Jato» førte til at en rekke samfunnstopper ble dømt og fengslet.

Lula da Silva leder klart på meningsmålingene foran høstens presidentvalg. Foto: CARLA CARNIEL / Reuters

I 2018 ble også Lula da Silva satt i fengsel. Men bevisene var tynne og mange mente at det var en politisk prosess.

Og etter 580 dager bak murene ble den tidligere presidenten satt fri. Dommen ble senere opphevet, og nylig ble saken henlagt:

– Jeg har aldri vært i tvil om at denne prosessen hadde som mål å hindre at jeg kom tilbake som leder for dette landet, sier den tidligere presidenten til NRK.

– Mine motstandere vil ikke ha en regjering som respekterer urfolk og som støtter arbeidere, svarte og seksuelle minoriteter, sier Lula da Silva.

Lula mot Bolsonaro

Mens Lula da Silva satt i fengsel ble høyrepopulisten Jair Bolsonaro valgt til president i Brasil. Bolsonaro er en svært omstridt leder, som har fått voldsom kritikk for sin håndtering av pandemien.

President Bolsonaro mener at Lula hører hjemme i fengsel. Foto: ADRIANO MACHADO / Reuters

Han er også blitt sterkt kritisert for avskogingen i Amazonas og for sitt forhold til menneskerettighetene. Jeg spør Lula da Silva hva han mener om presidenten:

– Bolsonaro forstår ikke økonomi. Han forstår ikke fagforeningene. Han forstår ikke fattigdom og han forstår ikke hva sosial inkludering handler om, tordner Lula.

Og han avslutter sin tirade mot Brasils leder slik:

– Det eneste han får til er å fortelle løgner, åtte løgner om dagen, og å drive våpenpropaganda, sier den tidligere presidenten.

Bolsonaro, på sin side, omtaler Lula som en tyv og en kjeltring, og sier venstresidens leder hører hjemme i fengsel.

Slik er tonen mellom Brasils to fremste politikerne foran høstens valg. Og det er Lula som leder klart på meningsmålingene.