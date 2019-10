Akkurat når det mystiske oljeutslippet først dukket opp på kysten av Nordøst-Brasil er usikkert.

Men 2. september i år var det blitt så stort at regjeringen begynte å sette inn mottiltak.

Selv om oljen nå har sølt til strendene i to måneder er det fortsatt uklart hvor den kommer fra og hvor mye olje det dreier seg om.

Oljen fra det ukjente utslippet sees klart og tydelig i vannet ved kysten av delstaten Pernambuco. Foto: HO / HO

Blant verdens mest kjente strender

Siden den først ble oppdaget har oljen skitnet til over 2000 kilometer av kystlinjen, som vanligvis består av noen av verdens flotteste strender – kilometer etter kilometer med uberørt sand.

Blant områdene som er rammet, er strendene i kjente norske turistdestinasjoner som Fortaleza og Natal.

To av verdens mest kjente strender – Jericoacoara og Praia da Pipa – er blant de tilsølte.

Tallene på hvor mange strender som er blitt tilsølt varierer, men ifølge Globo er over 300 rammet.

Laster kart, vennligst vent... For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din. Den røde linjen viser områdene som er rammet av oljeutslippet.

Ikke på havoverflaten

Oljen oppfører seg ikke som kjente tidligere utslipp som etter Exxon Valdez-havariet i 1989 eller eksplosjonen på oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexico-gulfen i 2010.

Da fløt store oljeflak på overflaten og traff hele kysten over mange kilometer store områder.

I stedet er oljen utenfor Brasil uvanlig tykk og flyter derfor ikke på havoverflaten, men under vann, skriver Reuters.

Det gjør at det er vanskelig å oppdage hvor den er, før den når inn til land og griser til strendene.

Resultatet er at noen strender blir griset til, samtidig som nabostranden noen kilometer unna ikke blir rammet.

Mange steder, som her på Suape-stranden i Cabo de Santo Agostinho, legger den tyktflytende oljen seg på sanden i store klatter. Foto: STRINGER / STRINGER

Tror oljen kommer fra Venezuela

Ifølge bransjenettstedet Proinde har det statlige brasilianske oljeselskapet Petrobras analysert oljen, og kommet til at det er råolje som hverken er produsert i eller importert til Brasil.

Miljøvernministeren i Brasil, Ricardo Salles, sier at det funnet likhetstegn med oljen og den tunge råoljen som produseres i Venezuela.

Ettersom det er over 2000 kilometer fra oljefeltene i Venezuela til der oljen er funnet i Brasil, er det lite sannsynlig at det dreier seg om et utslipp fra en oljebrønn.

Myndighetene i Venezuela nekter også for at de er kilden til oljen.

I stedet etterforsker nå brasilianske myndigheter om utslippene kan stamme fra et skip.

Frivillige samler opp olje på en strand i delstaten Alagoas, nordøst i Brasil. Tusenvis har meldt seg til å delta i ryddearbeidet. Foto: LEO MALAFAIA / LEO MALAFAIA

Innfører unntakstilstand

Oljen brer seg stadig utover og når byer lenger sør i Brasil. De siste dagene er byer sør i delstaten Bahia rammet.

Tirsdag kveld innførte fungerende guvernør i Bahia, João Leão, unntakstilstand i 15 byer, skriver Globo.

Totalt er ni delstater nå rammet av sølet, og ingen vet når det vil slutte å bre seg sørover langs kysten.

Den brasilianske marinen frykter nå at oljen skal ramme et av landets største korallrev, i den maritime nasjonalparken Abrolhos.

Admiral Leonardo Puntel sier at tre skip allerede er på stedet for å beskytte nasjonalparken, og ytterligere to er på vei.