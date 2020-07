Brasil skal teste kinesisk koronavaksine

Brasil er verdens nest hardest rammede land etter USA med over 80.000 koronarelaterte dødsfall og mer enn 2 millioner påviste smittetilfeller.

Likevel har landets regjering gjentatte ganger tonet ned alvoret i pandemien. Det til tross for at også landets president Jair Bolsonaro ble smittet for to uker siden.

Men nå skal rundt 900 frivillige teste en vaksine, opplyser brasilianske myndigheter.

Vaksinen er utviklet av det private kinesiske legemiddelselskapet Sinovac. Det er den tredje i verden som går inn i den såkalte fase tre. Det innebærer storskala testing på mennesker. Dette er siste trinn før vaksinen kan godkjennes.

Leger og andre helsearbeidere har meldt seg frivillig til å få vaksinen.

– Forsøk med CoronaVac, en av vaksinene som har kommet lengst i testing i verden, starter på universitetssykehuset i São Paulo, sa delstatens guvernør Joao Doria på en pressekonferanse mandag.

De første resultatene ventes å være klare innen 90 dager.

Hvis vaksinen viser seg å være trygg og effektiv, kan Sinovacs brasilianske partner, Butantan-instituttet, få rettighetene til å produsere 120 millioner doser.

Brasil tester for tiden også ut en annen vaksine på mennesker. Den er utviklet av forskere ved Oxford-universitetet og legemiddelselskapet AstraZeneca.

I Emiratene er det igangsatt testing på mennesker med en vaksine utviklet av det statlig eide kinesiske selskapet Sinopharm.

Ny minister smittet

Det er ikke bare landets president som er koronasmittet i den brasilianske regjeringen. Også Brasils sosialminister har nå fått påvist koronasmitte. Han er dermed den tredje statsråden som er smittet.

– Jeg begynte å merke noen symptomer på torsdag. På fredag testet jeg meg, og i dag fikk jeg resultatet: Covid-19, skrev sosialminister Onyx Lorenzoni på Twitter mandag.

Tidligere har sikkerhetsminister Augusto Heleno og energiminister Bento Albuquerque fått påvist koronasmitte.