Brannene i Australia: – Den som ikke er redd lurer seg selv

Brannene i Australia kan få fornyet styrke med høye temperaturer som er ventet til helga.

Innbyggerne i kystbyen Eden måtte flykte da brannens herjinger kom farlig tett på dem sist helg. Nå har mange våget seg tilbake, men forbereder seg på det verste.

– Jeg prøver å gjøre det trygt slik at huset ikke skal ta fyr. Jeg flytter unna alt som kan brenne, sier Adam Trotter til NRK.

Det haster

Han bærer seg tungpustet på alt som må inn. Deler til det nye kjøkkenet kan ikke lenger stå på verandaen, og materialer til den nye boden må bort. Rusk og rask fjernes fra eiendommen, men mye gjenstår.

Det haster, og han er redd.

– Ja, det er jeg. Den som ikke er redd lurer seg selv. Dette er utvilsomt veldig skremmende, sier Trotter.

FLUKT: Adam Trotter pusser aske av båten og pakker den klar til evakuering, med livets viktigste eiendeler om bord. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Adam Trotter har funnet sitt paradis her i Eden, og frykter at tre års hardt arbeid med å sette eiendommen i stand, er forgjeves.

– Brannen er ikke langt unna. Får vi vind denne veien er alt tapt. Jeg har slitt mye for dette, men alt kan bli borte. Det ser jeg virkelig ikke frem til, sier han med gråten i halsen.

Pakker det viktigste

Trotter bor i et skogholt, og dersom vinden blåser fra vest kommer flammene til å tvinges opp over åskammen og feie inn over eiendommen.

Derfor pakker han det viktigste og legger det i båten. Den skal han flytte til fotballbanen, sammen med en generator, pumper, og 2000 liter med vann.

– Det er mye å huske på. Jeg trodde jeg hadde fått med meg det meste, men så kom jeg på at det var flere viktige ting, som sertifikatet mitt og passet. Jeg må kunne bevise hvem jeg er, om alt blir borte, sier Trotter.

I BRANN: Det er et dramatisk syn for Adam Trotter som ser arbeidsplassen gå opp i ild og røyk Foto: Kjersti Strømmen / NRK

Fiskestengene må med. Det må også kjøleboksen til øl, som han hevder ingen australier kan være foruten.

– Ufattelig

Asken er over alt fra brannen som truet byen forrige helg. I takrennene, i vinduspostene, inne i bilen. Trotters arbeidsplass, en kort båttur unna, er det verre med. Den går nå opp i røyk og flammer.

– Det er trist å se hvor mye som er borte. Det er ufattelig, sier Trotter.

Den lokale hjørnesteinsbedriften, som produserer treflis og trebrikker, er inntektsgrunnlaget for rundt to tusen mennesker.

Slukningsarbeid pågår for fullt, men det er så mye brennbart materiale på stedet, at det kan komme til å brenne i mange uker.

Og det er bare en bitte liten bit av den enorme katastrofen Australia nå opplever.