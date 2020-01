USA nekter Irans utenriksminister å tale i FN

USA skal ifølge ubekreftede meldinger ha nektet Irans utenriksminister Mohammad Zarif visum for å delta i et møte i FNs sikkerhetsråd torsdag denne uken. USA er i utgangspunktet forpliktet til å gi enhver representant fra et fremmed land innreise for å delta på møter i FN.