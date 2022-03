Én million mennesker har flyktet fra Ukraina

Denne artikkelen tar for seg det som skjer Ukraina nå. Du kan lese om:

Én million mennesker på flukt

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger skal én million mennesker flyktet fra Ukraina i løpet av krigens første uke.

– På bare sju dager har vi vært vitne til utvandringen av én million flyktninger fra Ukraina til nabolandene, sa høykommissæren Filippo Grandi på Twitter.

FN opplyste onsdag at nesten 836.000 personer har flyktet fra Ukraina til nabolandene siden Russlands invasjon startet. Tallet er et stort hopp til de en million menneskene som ble meldt natt til torsdag.

Eksplosjoner og flyalarmer over hele landet

Natt til torsdag er det meldinger om flyalarmer over store deler av Ukraina.

I landets nest største by Kharkiv skal flere skolebygninger og byens katedral være truffet i et russisk militært angrep i natt. En rekke innrammet kunst og glassmalerier ble knust av eksplosjoner.

Også i byen Okhtyrka skal flere bolighus være ødelagt som følge av artilleriangrep, skriver Kyiv Independent.

Ifølge den ukrainske nettavisen Kyiv Independent ble det rundt klokken 03 natt til torsdag (norsk tid) hørt massive eksplosjoner i Kyiv.

Over hele landet går flyalarmene, blant annet i Tsjernihiv, Zjytomyr vest for Kyiv, Poltava, Odesa og Mykolajiv.

Russiske styrker har tatt Kherson

TATT: En russisk stridsvogn i byen Kherson Foto: VIDEO OBTAINED BY REUTERS / Reuters

Russiske styrker har tatt kontroll over den strategisk viktige byen Kherson, sør i Ukraina, melder The New York Times. Ordføreren Igor Kolykhaev bekrefter dette til avisen.

De russiske styrkene har omringet byen sør i Ukraina siden søndag og startet et angrep tirsdag, onsdag kveld fikk de kontroll over byen.

Kolykhaev sa til The New York Times at det ikke er noen ukrainsk hær i byen.

– Byen er omringet, sa han.

Kherson er dermed den første store byen som faller til russerne etter invasjonen. Byen har rundt 300.000 innbyggere og ligger nærme Svartehavet, nordvest for Krim-halvøya.

STILLE: Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet skal den enorme militærkolonnen stå stille. Foto: AFP

Militærkolonnen står stille

Den enorme militærkolonnen som har beveget seg mot byen skal være rundt 25 kilometer fra Kyiv.

Ifølge en talsmann for det amerikanske forsvarsdepartementet skal kolonnen stå stille, skriver BBC.

– De har ikke, ut fra våre beste estimater, gjort noen nevneverdig fremgang de siste 24 til 36 timene, sa talsmannen John Kirby på en Pentagon-brifing onsdag.

Kirby hevder at forsinkelsen kan skyldes at styrkene omgrupperer seg og revurderer fremgangen de ikke har gjort og hvordan de skal ta igjen tapt tid.

– Logistikk- og vedlikeholdsutfordringer og motstand fra ukrainerne kan også være faktorer, sa Kirby ifølge BBC.