Brann i tysk flyktningmottak slukket

Et midlertidig losji for flyktninger ble ødelagt i brannen på området til den gamle flyplassen Tegel i Berlin. Det opplyser brannvesenet. De sier det dreier seg om et telt på rundt 1000 kvadratmeter som huset 380 flyktninger fra Ukraina.

Brannvesenet jobber fortsatt med å slukke brannen, men alle beboere er evakuert.

Det er flere telt på området, men brannen spredte seg ikke. Det sier en talsperson for brannvesenet. Han beskriver situasjonen som «håndterbar».

Over 100 personer jobbet for å få kontroll på brannen, opplyste talspersonen til Berliner Zeitung. De kalte også inn ekstra personell.

En mørk røyksky over brannstedet kunne sees på lang avstand.

For tiden har rundt 5000 personer tilhold i det midlertidige mottaket, ifølge Berliner Zeitung.