Boris Johnson kunngjør strenge tiltak mot korona

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Britenes statsminister har fått mye kritikk fordi han ikke innførte sterke virkemidler i kampen mot korona på et tidlig tidspunkt.

Britiske medier inkludert BBC melder at statsministeren mandag kveld kunngjorde strenge tiltak mot koronaviruset.

Mandag kveld holdt Boris Johnson en TV-tale der han kom med strengere tiltak mot korona. Foto: Ian Vogler / AP

Johnson sa at personer som oppholder seg utendørs uten svært viktige grunner, vil bli stanset av politiet og bøtelagt.

– I kveld kommer jeg med en enkel beskjed til alle briter; dere må oppholde dere hjemme.

Det sa statsministeren i en fjernsynstalen sendt mandag kveld.

Boris Johnson sa at det er kun tillatt å forlate hjemmet for å handle mat og medisiner. Unntaket er de som må reise til og fra jobb. Det er også unntak for å ta seg en treningstur i en park forutsatt at det maksimum er to personer sammen.

Ordinære forretninger av «ikke-nødvendige varer» må stenge. Matbutikker og apotek vil holde åpent, fortsatte han.

Bibliotek, lekeplasser, kirker og moskeer vil holde stengt. Unntaket er begravelser.

Ansamlinger av mennesker er ikke tillatt, maksimum er to personer utenom familiemedlemmer, la Johnson til.

I TV-talen kom Johnson med en appell til alle briter om ikke å gjøre avtale om å treffe familie og venner. De nye og strenge tiltakene skal gjelde i tre uker fra nå.

Boris Johnson nevnte ikke ordet portforbud som flere britiske medier mente kunne bli innført. Men de strenge tiltakene minner om portforbud.

Før TV-talen sa britenes helseminister at portforbud var et aktuelt tiltak.

– Vi er helt klart forberedt på at portforbud kan være et alternativ, sier helseminister Matt Hancock.

– Vårt mål er klart, det er å stanse spredning av viruset, sier han til Sky News.

Horder av briter i parker

Boris Johnson og regjeringskolleger skal ha reagert kraftig på at hundretusener av briter ignorerer advarslene fra myndighetene.

I helgen skal det ha vært horder av mennesker på tur i de samme parkene og utfartsstedene.

Det til tross for myndighetenes appell om at folk bør holde seg mest mulig hjemme.

Alle briter har fått beskjed om å holde seg mest mulig hjemme, og passe på å holde 2 meters avstand til andre mennesker hvis de går ut.

Helseministeren mener mange briter er egoistiske fordi de ikke følger anmodningen om å holde avstand når de er ute. I kveld kom det strenge tiltak mot korona. Foto: Yui Mok / AP

Helgen bar likevel preg av briter som inntok parker, strender og andre populære utfluktsområder.

Helseminister: – Egoistisk

– Det er veldig egoistisk.

Det sa britenes helseminister Matt Hancock i et intervju med BBC radio, skriver nyhetsbyrået AFP.

– Hvis folk går tur med noen de ikke lever sammen med, med mindre avstand enn to meter, da er de med på å spre viruset, sier helseministeren.

– Konsekvensen av det vil medføre tap av menneskeliv. Det betyr også at spredningen vil dra ut i tid, sa Hancock.

6.650 briter er registrert smittet av koronaviruset Covid-19. Antall personer som er døde etter å ha blitt smittet av koronaviruset i England, har steget til 355.