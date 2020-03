Boris Johnson er smittet av koronaviruset

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Statsminister i Storbritannia Boris Johnson har testa positivt for koronaviruset. Det melder han selv på sin Twitter-profil.

Boris Johnson isolerer seg selv i statsministerboligen på Downing Street 10.

– Det var professor Christ Whitty, den britiske regjeringens øverste medisinske rådgiver, som rådet statsministeren til å ta koronatesten. Den ble utført i statsministerboligen av NHS-personale og resultatet var positiv, sier en talskvinne til The Guardian.

Helseminister Matt Hancock har også fått Covid-19, melder Sky News.

Krass kritikk på Twitter

«I løpet av de siste 24 timene har jeg utviklet milde symptomer og testet positivt for koronaviruset. Jeg er i selv-isolasjon, men jeg kommer til å fortsette å lede regjeringen gjennom videokonferanser mens vi kjemper mot viruset,» skriver Johnson på Twitter.

Han får lykkeønskninger fra velgere på Twitter, men overvekten av kommentarene under videoen er krass kritikk fra flere som reagerer på at Johnson fikk ta en koronatest selv om han kun hadde milde symptomer.

Det er nemlig mangel på koronatester, og selv helsepersonell som jobber med koronapasienter, blir avvist, melder The Daily Express.

I europeisk sammenheng var Storbritannia forholdsvis sent ute med omfattende smitteverntiltak. Nå er det innført strenge tiltak i håp om å dempe spredningen av viruset.

Boris Johnsons kommende kone Carrie Symonds (31) er gravid og har flyttet ut av statsministerboligen etter at det ble klart at Johnson er smittet av koronaviruset. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Regjeringen på videolink

De siste dagene har den daglige pressekonferansen i Downing Street blitt holdt uten pressefolk i salen, men de har deltatt via videolink.

Tidligere i formiddag holdt han et såkalt cobra-møte på videolink. Det er et krisemøte for helsemyndighetene, politiet og hæren og regjeringen som vurderer tiltak for å takle korona-utbruddet i Storbritannia.

Det vil nå bli stilt spørsmål ved om hvor lenge han har hatt sykdommen og hvor lenge han kan ha smittet andre. Det er utenriksminister Dominic Raab som vil ta over dersom Boris Johnson må kaste inn håndkleet.

Onsdag kveld deltok Johnson i klappingen for NHS-helsearbeidere. Bildene viser at han står langt unna finansminister Rishi Sunak. Foto: Aaron Chown / AP

Erna Solberg vil ikke teste seg

I torsdagen pressekonferanse fikk også den norske statsministeren spørsmål om hun ville teste seg for koronaviruset.

– Det er veldig viktig å huske at det er ikke ingen vits å teste seg hvis ikke du er syk. Det gir bare falsk trygghet. Siden jeg ikke har noen symptomer, så er det helt unaturlig å teste meg, sier statsminister Erna Solberg.

Hun mener det vil bli som å «kaste vekk et test-kit.»

– Jeg vil gjerne sende en hilsen til Boris og håper at han får en lett sykdomsutvikling og at det går fort over, sier Solberg.

Prins Charles er også smittet

71 år gamle prins Charles har også testet positivt på koronaviruset.

Den britiske tronarvingen skal ha milde symptomer og være ved god helse for øvrig. Han er gått i selv-isolasjon i Skottland sammen med sin ektefelle Camilla, hertuginnen av Cornwall. Hun har testet negativt på viruset. De er gått i isolasjon etter råd fra hoffets lege.

Buckingham Palace opplyser at Dronning Elizabeth er i fin form. Den 93 år gamle dronningen møtte Boris Johnson siste gang 11. mars. Det var også samme dato hun hadde direkte kontakt med sin korona-syke sønn Prince Charles.

Buckingham Palace vil ikke kommentere om dronningen er testet eller ikke. Dronningen flyttet ut til Windsor slott i Berkshire 35 km vest for London under koronautbruddet.