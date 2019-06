Bombe fra andre verdenskrig førte til kjempekrater i Tyskland

Natt til søndag både hørte og kjente innbyggerne i Limburg-Ahlbach nær Frankfurt noe som minte om et jordskjelv. Ristningen i jorda hadde en styrke på 1,7 på Richters skala, og ble etterfulgt av et stort brak.

Først søndag ettermiddag ble det oppdaget et stort krater på en nærliggende åker.

250 kilo

Dronebilder av åkeren viste at krateret var nærmere ti meter i diameter og fire meter dypt.

Eksperter fra våpenhåndteringstjenesten undersøkte kratere søndag ettermiddag, men fant da ingen splinter eller andre tegn på en eksplodert bombe. Mandag morgen ble det likevel klart at det var en bombe som var årsaken til krateret. Det skriver den tyske avisen Hessenschau.

Bomben som var årsaken til krateret har ligget i jorda siden andre verdenskrig, og var på 250 kilo. Den lå plassert omtrent fire meter ned i jorda.

Arbeidere undersøker det fire meter dype krateret. Foto: Boris Roessler / AP

Ingen ble skadet

Ifølge Danmarks Radio hadde bomben en kjemisk detonator som selvantente, og gjorde at den gikk av.

John Laubach, en talsmann for byen, er glad for at ingen ble skadet i eksplosjonen.

– Vi skal være glade for at ingen var på åkeren, sier Laubach til Danmarks Radio.

3000 udetonerte bomber

Det oppdages med jevne mellomrom bomber fra andre verdenskrig i Tyskland. Noen av dem eksploderer uten varsel, mens andre kommer til overflaten etter frost i bakken.

Bare i Berlin antas det å finnes omtrent 3000 udetonerte bobler fra krigen. Senest 14. juni ble det oppdaget en 100 kilo tung bombe i nærheten av turistmålet Alexanderplatz i hovedstaden.