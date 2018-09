Boligområder i USA i brann etter gasseksplosjoner

Politiet i Massachusetts sier de har rykket ut til Lawrence og flere andre forsteder nord for storbyen Boston i Massachusetts på USAs østkyst.

Det er mistanke om at det dreier seg om lekkasje av naturgass fra gassledninger i området.

Folk som har innlagt gass blir bedt av politiet om å forlate hjemmene sine.

70 tilfeller meldt

Ifølge Reuters er det meldt om 70 tilfeller av brann, eksplosjoner eller meldinger om gasslukt i løpet av kort tid.

NBC melder om at det er flere skadde, blant andre en brannmann. Reuters melder at seks personer får behandling på sykehus for skader i brann eller eksplosjoner.

Minst 39 boliger står i brann i Andover, North Andover og Lawrence, men tallet er ventet å stige.

Det bor til sammen 146.000 mennesker i de tre forstedene.

– Det brenner så kraftig og det er så mye røyk at det ikke er mulig å se himmelen, sier politisjef Joseph Solomon.

En rekke eneboliger står i brann i Boston-forstaden Lawrence. Foto: AP

Farlige lekkasjer

Ifølge NBC er det meldt om eksplosjoner over et stort område i Merrimack Valley i delstaten Massachusetts.

Alle som bor i hus med innlagt gass i de rammede områdene, blir bedt om å forlate hjemmene side.

Flere tusen gasskunder får nå stengt av tilførselen av gass.

Delstatspolitiet ber på Twitter om at alle beboere i South Lawrence evakuere, og varsler at både gass og strøm vil bli slått av. I tillegg blir alle som får gass levert fra Columbia Gas i Lawrence, Andover og North Andover bedt om å forlate husene sine.

