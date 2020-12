Bob Dylan selger musikkrettigheter for milliarder

Salget inkluderer ikoniske sanger som Blowin’ In The Wind, The Times They Are a-Changin, Knockin’ On Heaven’s Door og Like a Rolling Stone – for å nevne noen få.

Det betyr at all musikk og lyrikk fra Dylans hånd gjennom hans 60 år lange karriere ikke lenger er i hans eie, bortsett fra at lite antall låter fra tidlig i hans karriære.

– Briljant og følelsessterkt, inspirerende og vakkert, innsiktsfullt og provoserende.

Bob Dylan i Academy of Music, New York, januar 1972 Foto: Ap

Det er rekken av superlativer som Lucian Grainge, direktøren for Universal Music Group, karakteriserer Bob Dylans kunst med i en pressemelding mandag.

Prisen på 300 millioner dollar er ikke bekreftet, men er et anslag fra New York Times. Det kan være den høyeste prisen på musikkrettigheter som er oppnådd for en enkelt artist, skriver avisa.

Dette er et markant brudd med det sangeren og poeten har holdt fast ved fram til nå, skriver CNN. Dylan har ifølge CNN vært opptatt av å ha kontroll over sitt kunstneriske verk.

Nobelprisen i litteratur

Dylan ble født 24. mai i 1941 i Duluth i Minnesota. Hans opprinnelige navn er Robert Allen Zimmerman.

Som første musiker ble han hedret med Nobelprisen i litteratur i 2016,

Han slo igjennom som visesanger i 1962, inspirert av blant andre Woody Guthrie. Dylan viste tidlig et politisk engasjement med viser som Blowin' In The Wind, Masters Of War og The Times They Are A-Changin.

Dylan utviklet senere mange ulike sjangre, men hele tiden med sitt karakteristiske preg.

Bob Dylan i 2012 da han ble hedret av president Barack Obama og ble tildelt Medal of Freedom Foto: MANDEL NGAN / AFP

I tillegg til Nobelprisen har Dylan fått mange priser for sitt arbeid, blant annet Grammy, Golden Globe og Academy Award.

Dylan has solgt mer enn 125 millioner plater globalt. Hans sanger har også blitt tolket mer enn 6000 ganger i innspillinger av andre artister fra mange land.

Dylan har inspirert musikere innenfor mange genre, ett eksempel er Jimi Hendrix som laget sin ikoniske versjon av Dylans All Along The Watchtower.