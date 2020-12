Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det har så til de grader gått politikk i saken, sukker Carl Mattos.

Den 71 år gamle drosjeeieren fra Copacabana i Rio deler drømmen til millioner av brasilianere: At det skal bli mulig å vaksinere seg mot koronaviruset i løpet av de kommende ukene.

– Men selv i en sak av så enorm betydning for landets innbyggere greier våre politikere å lage kaos, sier han.

Denne uken kunngjorde guvernør João Doria i delstaten São Paulo at myndighetene vil starte vaksinering mot covid-19 den 25. januar neste år. Men for resten av Brasil er det fortsatt usikkert, noe som har skapt stor frustrasjon blant folk:

Den 71 år gamle Carl Mattos er fortvilet over organiseringen av vaksineringen. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Her i Rio må vi fortsatt leve i uvisshet, mens folk i vår nabodelstat São Paulo begynner å vaksinere om en drøy måned. Det kan være liv eller død for meg som er i risikogruppen, sier 71-åringen Carl Mattos til NRK.

Politiske rivaler

Guvernør Doria og Brasils president Jair Bolsonaro er bitre politiske motstandere. Doria har vært den fremste kritikeren av Bolsonaros koronapolitikk, og de to er på kollisjonskurs når det gjelder vaksine.

Bolsonaro ønsker, av politiske årsaker, ikke en kinesisk vaksine. Men det er nettopp dét São Paulo satser på. I Brasils økonomisk viktigste og mest folkerike delstat tar man sikte på en rask vaksinering av 9 millioner mennesker med den kinesiske vaksinen CoronaVac, skriver avisen O Globo.

Dette har lagt et voldsomt press på regjeringen i hovedstaden Brasília. Andre delstater krever nå umiddelbar handling slik at også resten av Brasil kan komme raskt i gang med vaksinering.

São Paulos guvernør satser på den kinesiske vaksinen CoronaVac. Foto: NELSON ALMEIDA / AFP

Regjeringen har undertegnet en intensjonsavtale om å kjøpe 70 millioner vaksinedoser fra Pfizer/BioNTech og 100 millioner doser fra AstraZeneca.

Men det store spørsmålet er når vaksinene kan skaffes, og når vaksineringen kan starte. Den opprinnelige planen var å starte i mars, men det jobbes nå på spreng for å komme tidligere i gang.

Betinget godkjenning?

Det brasilianske legemiddelverket, Anvisa, åpner nå for å gi aktuelle vaksiner en såkalt «betinget godkjenning». Det innebærer at det gis godkjenning før man har den dokumentasjonen som normalt kreves. Det var en slik løsning som gjorde det mulig å starte massevaksinering i Storbritannia denne uken.

Dersom Brasils myndigheter gjør det samme, kan det bli gitt en rask godkjenning av flere vaksiner. Blant dem er Pfizer og AstraZeneca, men også av kinesiske CoronaVac, selv om presidenten har sagt nei til dette.

Håp og fortvilelse preger Brasil etter ni måneder med koronapandemi. Foto: ADRIANO MACHADO

Uansett er delstaten São Paulo kommet lengst i forberedelsene til massevaksinering. Eldre, helsepersonell og andre i risikogruppen skal vaksineres først, opplyser myndighetene.

Og denne uken startet det kinesiske selskapet som leverer CoronaVac produksjon i São Paulo. Det åpner for at også andre deler av Brasil og Sør-Amerika kan få rask tilgang til produktet.

Elleve andre brasilianske delstater, i tillegg til nabolandene Peru, Paraguay og Uruguay, har vist interesse for dette, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Smitten øker

Og mens politikerne krangler, stiger koronatallene på ny her i Brasil. Den siste uka har tallet på daglige dødsofre steget til over 800, etter å ha vært nede i drøyt 300 i en periode. Det har ført til en ny krise ved sykehusene. Her i Rio og i flere andre store byer er belegget ved intensivavdelingene over 90 prosent, ifølge brasilianske medier.

- Brasil er et av landene som har håndtert pandemien best, hevder president Jair Bolsonaro. Foto: EVARISTO SA / AFP

Totalt er rundt 180.000 døde av covid-19 i Brasil, mens det offisielle tallet på smittede har passert 6,8 millioner, ifølge nettstedet Worldometers.

Likevel var det en tilfreds president Jair Bolsonaro som torsdag oppsummerte situasjonen:

– Vi er i siste fase av pandemien. Sammenlignet med andre land i verden har vår regjering vært den beste, eller en av de beste, til å håndtere den, sa presidenten under et besøk i det sørlige Brasil.

I mars i år uttalte han at koronapandemien var en «liten influensa» som snart ville forsvinne av seg selv.