Biden: Netanyahus Gaza-politikk er «feil»

Joe Biden sier at Benjamin Netanyahus Gaza-politikk er «feil» og oppfordrer Israel til å be om våpenhvile.

Kommentarene kommer etter en lang periode med økende spenning på grunn av de høye dødstallene og de alvorlige humanitære forholdene i Gaza.

– Jeg mener det han gjør er feil. Jeg er ikke enig i tilnærmingen hans, sier Biden til Univision, en spanskspråklig TV-kanal i USA på spørsmål om Netanyahus håndtering av krigen, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Den amerikanske presidenten gjentar at det israelske droneangrepet som drepte sju hjelpearbeidere fra organisasjonen World Central Kitchen (WCK) forrige uke, var «opprørende».

Blant de drepte var en person med både amerikansk og canadisk statsborgerskap. Angrepene ble kraftig fordømt internasjonalt, og Israel omtalte angrepet som «en alvorlig tabbe».

En av bilene fra World Central Kitchen som ble angrepet av israelske styrker. Sju ansatte ble drept. Foto: AP

Ber om våpenhvile

Biden ber også Israel få på plass en våpenhvile.

– Jeg oppfordrer israelerne til å be om våpenhvile, og i løpet av de neste seks, åtte ukene gi full tilgang til all mat og medisin som kommer inn i landet, sier Biden.

Uttalelsene om våpenhvile markerer en endring i forhold til hans tidligere kommentarer. Der har han sagt at det er Hamas som må gå med på våpenhvile og avtale om frigivelse av gisler.

Kritikken mot Israels krigføring på Gaza øker internasjonalt. Det skjer også på Bidens hjemmebane, der kritikken har vært hard fra flere i hans eget parti mot krigføringen og USAs militære støtte til Israel.

USA er Israels nærmeste allierte og leverer våpen og ammunisjon for rundt 3,8 milliarder dollar hvert år.

Barn under to år er ifølge Unicef spesielt sårbare for varige skader av sult. Foto: Reuters

Hungersnød

Biden legger også ytterligere press på Israel for å få dem til å slippe inn mer nødhjelp.

– Det finnes ingen unnskyldning for ikke å dekke de medisinske behovene og matbehovene til disse menneskene. Det bør gjøres nå, sier han.

Sist uke godkjente Israel igjen åpning av grenseovergangen Erez nord på Gazastripen og midlertidig bruk av Ashdod-havnen i Sør-Israel til nødhjelpsleveranser.

Det skjedde etter stadig mer kritikk fra USA og krav om at Israel må sikre at det kommer inn mer nødhjelp.

Israel har de siste månedene i svært liten grad tillatt nødhjelpsleveranser nord på Gazastripen. I tillegg har det kommet inn altfor lite til å dekke behovet i resten av det palestinske området.

Drøyt 1,1 millioner mennesker står ifølge FN på randen av hungersnød, og ytterligere 850.000 sulter. Flere titall barn er alt døde av sult.

Erez-overgangen har vært stengt siden den ble ødelagt under angrepet på Israel 7. oktober.

Over 1,5 millioner palestinere som har har søkt tilflukt fra krigen i Rafah, og mangle lever i teltleire. Foto: AFP

Mangler plan for sivile i Rafah

USA er også kritisk til at Israel fortsatt ikke har lagt fram en overbevisende plan for hvordan de skal beskytte sivilbefolkningen i Rafah under den ventede bakkeinvasjonen.

USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan sier at Israel ikke har beskrevet i detalj hvordan de sivile skal huses og få medisinsk behandling og at han så langt ikke har sett en «overbevisende og gjennomførbar plan» for evakuering og gjenbosetting av befolkningen i Rafah.

Israel sier at de planlegger å evakuere sivilbefolkningen fra byen, og anonyme israelske tjenestemenn opplyste mandag at det er innkjøpt 40.000 telt til flyktningene.

Ifølge Israels forsvarsdepartement skal det være plass til 12 personer per telt, noe som vil bety midlertidig ly for rundt 480.000 mennesker i Rafah. Over 1,5 millioner mennesker har søkt tilflukt i grensebyen mot Egypt.

USA, som er Israels viktigste allierte, har gjentatte ganger advart Israel mot en storstilt offensiv i Rafah. Sterke advarsler har også kommet fra flere andre land.

Netanyahu sier imidlertid at en dato for invasjonen allerede er fastsatt.

– Det er ingen makt i verden som skal stanse oss. Det er mange krefter som prøver, men det hjelper ikke, siden denne fienden, etter det den har gjort, aldri skal få gjøre det igjen, sa han tirsdag.