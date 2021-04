Tilbaketrekkingen skal kunngjøres av Biden onsdag, skriver Washington Post. Høytstående amerikanske tjenestemenn bekrefter dette til flere nyhetsbyråer.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen skal delta på NATO-møtet onsdag. Foto: Allan Klo / NRK

– Vi har hele tiden sagt at Norge gikk inn i Afghanistan sammen med våre allierte, og at vi vil trekke oss ut sammen, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en melding til NRK.

Hun sier at Norge har en god dialog med USA om denne saken, men det er ikke naturlig å kommentere ytterligere før NATO-møtet i morgen.

Nato innkalt

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har innkalt alliansens utenriks- og forsvarsministre til et ekstraordinært digitalt møte. Det ventes at Afghanistan blir et av temaene.

Møtet finner sted samtidig med at Stoltenberg tar imot USAs forsvarssjef Lloyd Austin og utenriksminister Anthony Blinken i Nato-hovedkvarteret.

USAs utenriksminister Antony Blinken og NATO-generalsekretær Jens Stoltenberg under forrige møte i Brussel, 23. mars. Foto: Yves Herman / AP

Offisielt er det 2.500 amerikanske soldater i Afghanistan nå, selv om det i realiteten trolig er 1000 flere, skriver Washington Post. I tillegg er det 7000 soldater fra andre land, først og fremst fra USAs allierte i Nato.

Joe Biden vil ha alle USAs soldater ut av Afghanistan innen 11. september. Foto: KEVIN LAMARQUE / Reuters

– Uten militært fotavtrykk

En kilde i den amerikanske administrasjonen sier til Reuters at Biden-administrasjonen vurderer truslene i Afghanistan som «håndterbare uten noe markert militært fotavtrykk» i landet.

Bidens forgjenger Donald Trump lovet tilbaketrekning innen 1. mai. Taliban har truet med å gjenoppta sine angrep på amerikanske soldater dersom USA ikke følger Trumps tidsplan.

Det er uklart om Taliban vil gjøre alvor av dette, dersom de har tiltro til Bidens tilbaketrekkingsplan, skriver Washington Post.

Bidens avgjørelse kommer etter at hans administrasjon nøye har vurdert ulike alternativer, skriver avisa.

I forhandlingene mellom Taliban og den afghanske regjeringen har det vært lite framgang å spore. Afghanistans president Ashraf Ghani kom med et nytt forslag til fredsavtale i begynnelsen av april.

Tyrkia og Qatar har invitert partene til en konferanse senere i måneden, men det er uklart om Taliban vil delta.

Se alle NRKs artikler om Afghanistan her.

Norske og amerikanske soldater er ute på et oppdrag i Dowlatabad i Faryab-provinsen i mai 2012. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Norge kan bli ut 2021

Noen beslutning om tilbaketrekning ble ikke fattet da Natos utenriksministre møttes i mars, og Norge kunngjorde i desember at den norske styrken blir værende ut 2021, selv om USA trekker seg ut.

– USA har sagt tydelig at de skal fortsette å bidra og bistå med nødvendige støttefunksjoner, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide den gang.

Norge har i underkant av 100 spesial- og sanitetssoldater i Afghanistan.

Krigen i Afghanistan har kostet minst 100.000 afghanere livet. Norge har mistet 10 soldater. Mer enn 2000 amerikanske soldater er drept.