Biden slår tilbake: – Hukommelsen min er god

– Hukommelsen min er god, sa Joe Biden i ein tale natt til fredag.

Han sa vidare at han «er ein eldre mann» og at han «veit kva han driv med».

– Eg er den best kvalifiserte i landet til å vera president, sa han.

Inga straffesak mot Biden

Tidlegare torsdag blei det kjent det ikkje er grunnlag for å reisa straffesak mot den amerikanske presidenten i saka om Bidens handtering av graderte dokument.

Blant dokumenta er materiale om USAs politikk i Afghanistan og andre sensitive tema som blei funne på eit kontor han hadde leigd i Washington og heime hjå han i Wilmington i Delaware.

Spesialetterforskar Robert Hur konkluderer med at Biden med overlegg beheldt og delte fortruleg informasjon då han var privatperson, men at det altså likevel ikkje var grunnlag for å reisa straffesak.

Biden avviser på det sterkaste at han har brote med lova, men vedgår at han skulle ha ført tilsyn med flyttinga av dokument frå kontoret sitt.

«Eldre herre med dårleg hukommelse»

Det kvite hus er glad for at president Joe Biden ikkje blir tiltalt for å ha hatt graderte dokument, men lite nøgd med kommentaren frå spesialetterforskar Robert Hur.

Han sa nemleg at Biden i samtalar verka «som ein sympatisk velmeinande eldre herre med dårleg hukommelse».

Blant anna står det i rapporten at Biden ikkje hugsa kva for nokre år han var visepresident, eller når sonen Beau døydde av ein hjernesvulst.

– Korleis i helvete vågar han å ta opp dette? sa Biden, som la til at han ikkje treng å bli minna om når sonen døydde.

Amerikanske veljarar er stadig meir uroa for Bidens alder, ifølgje valmålingar.

Dersom Biden blir sitjande i ein periode nummer to etter presidentvalet i haust, vil han vera 82 år ved starten av den nye perioden – og 86 år når han går av i 2028.

Fleire tabbar

Denne veka har den amerikanske presidenten forveksla døde statsleiarar med levande to gonger.

Onsdag var han på eit valmøte i New York. Der fortalde han om ein samtale han hadde hatt med «Tysklands Helmut Kohl» på G7-møtet i 2021. Problemet var berre at Kohl i 2021 allereie hadde vore død i fire år.

Kohl var Tysklands statsminister frå 1982 til 1998 og gjekk bort i 2017, 87 år gammal.

Møtet Biden refererte til, var G7-møtet i Cornwall i 2021. Personen han eigentleg sikta til var dåverande leiar av Tyskland, Angela Merkel.

Det er andre gongen på under ei veke at Biden forvekslar ein død statsleiar med ein levande.

Nokre dagar i førevegen deltok Biden på eit valmøte i Las Vegas. Han skulle fortelja om korleis Frankrikes president Emmanuel Macron reagerte då Biden vann over Trump i 2020.

I staden nemnde han François Mitterrand. Han var Frankrikes president frå 1981 til 1995. Mitterrand døydde allereie i 1996, 79 år gammal.

Det kvite hus har dyssa ned tabbane til Biden. Pressesekretæren peiker på at Biden har møtt på ei rekkje verdsleiarar gjennom ein lang karriere.

– Folkevalde og mange andre personar kan i blant seia feil, seier pressesekretær Karine Jean-Pierre.

– Det er slikt som skjer. Det skjer med oss alle, seier ho.