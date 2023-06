Føderale myndigheter etterforsker Trump for håndteringen av hemmelige dokumenter etter han forlot Det hvite hus i 2021.

Etterforskningene ledes av spesialetterforskeren Jack Smith.

FBI-agenter tok seg i august 2022 inn i Trumps bolig Mar-a-Lago i Florida og fant rundt 13.000 dokumenter.

100 av dokumentene var merket som hemmelige. Dette til tross for at Trumps advokater tidligere hadde sagt at alle graderte dokumenter var overlevert til amerikanske myndigheter

FBI fant i 2022 dokumenter i Trumps hjem. Foto: AFP

For to uker siden ble det kjent at ansatte på Mar-a-Lago var bedt om å flytte på dokumenter kort tid før FBI kom dit.

Trump skal også, ifølge The Washington Post, ha latt graderte dokumenter ligge synlige på kontoret sitt og skal ha vist dem fram til besøkende.

Kom raskere enn ventet

Justisdepartementet har ikke bekreftet at Trump vil bli tiltalt.

Men mange amerikanske medier, som The New York Times og CNN, melder at ekspresidenten har fått beskjed om at han vil bli tiltalt på sju punkter og at tiltalen vil bli kunngjort tirsdag.

Det er ikke kjent hva de enkelte tiltalepunktene er.

Nyheten kommer bare ett døgn etter at det ble kjent at Trump hadde mottatt et brev fra justisdepartementet. Der ble det bekreftet at han er under føderal etterforskning.

Rettssak i Miami

Trump er allerede tiltalt av myndighetene i New York for å ha betalt hysjpenger til en pornoskuespiller før valget i 2016.

Både New York Times og Trump selv skriver at han skal møte i retten i Miami i Florida tirsdag 13. juni for å få opplest tiltalen. Mange hadde ventet at Trump ville bli tiltalt i Washington DC.

Rettsbygningen i Miami hvor Trump sier han skal møte. Foto: AFP

Men siden Trump er bosatt i Florida, har myndighetene bestemt at saken mot Trump skal føres for en jury i der.

Dette kan få politisk betydning, mener CNNs juridiske kommentator.

Han forklarer at Trump har sterkere støtte i Florida der han vant presidentvalget, enn i Washington DC. Der fikk han bare fikk rundt fem prosent av stemmene i 2020.

Justisdepartementet kan ha ønsket å legge saken til Florida for å gjøre den mer politisk nøytral.

Kan fortsatt være presidentkandidat

Det kan ta tid før en rettssak kommer opp, og Donald Trump vil også om han blir dømt ha rett til å anke.

Dermed vil en rettsprosess mot Trump i denne saken ikke være avsluttet før presidentvalget til neste år.

Foto: AFP

Trump har en stor ledelse på de andre republikanske kandidatene for 2024 så langt, og ledelsen økte etter at han ble tiltalt i New York i april.

Den tidligere presidenten har lenge hevdet at Justisdepartementet og FBI utsetter ham for en heksejakt.

I en video på Truth Social lagt ut torsdag kveld sier Trump at han er uskyldig og vil bevise at han er det så snart som mulig.

– Dette kalles valginnblanding. De prøver å ødelegge et rykte slik at de kan vinne et valg, sier Trump i videoen.

Vil få enorm mediedekning

Tiltalenbomben mot Trump kommer i samme uke som flere andre republikanere har bestemt seg for å utfordre ham om presidentkandidaturet.

En av dem er Trumps egen tidligere visepresident, Mike Pence.

Onsdag tok Pence et kraftig oppgjør med sin tidligere sjef. Han sa at Trump, etter stormingen av kongressen, ba ham sette Donald Trump foran den amerikanske grunnloven.

Trump så langt sterkeste utfordrer heter Ron DeSantis, og han er guvernør i nettopp Florida der en føderal rettssak mot Trump nå trolig vil finne sted.

DeSantis kritiserer tiltalen mot Trump på Twitter:

– Denne bevæpningen av føderale justismyndighetene er en moralsk trussel mot et fritt samfunn.

DeSantis spør seg hvorfor Trump blir etterforsket av justisdepartementet, mens Joe Bidens sønn Hunter og Hillary Clinton ikke blir utsatt for det samme.

Ron DeSantis er guvernør i staten der dokumentsaken trolig går. Foto: John Raoux / AP

Trump vil nå få meget stor medieoppmerksomhet den neste uka, og det har han vunnet på så langt i valgkampen.

Ifølge CNN er det allerede kraftig økt sikkerhet rundt rettsbygningen i Miami, dit Donald Trump trolig vil komme tirsdag.