Trump om abort: Vil ha unntak for voldtekt og incest

Trump har lenge vært under press fra abortmotstandere og andre for å klargjøre sitt standpunkt i abortsaken. Abort er en av de mest kontroversielle sakene i USA.

På sin egen plattform Truth Social understreker Trump at han er tilhenger av «unntak for voldtekt, incest og fare for mors liv».

Selv om han ikke kom med flere detaljer, er det trolig at han vil erklære et forbud mot abort som er mer moderat enn de restriktive lovene stater som Florida og Georgia har vedtatt, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Trump har tidligere argumentert for at et moderat standpunkt er nødvendig for republikanerne før høstens presidentvalg.

– Vi må bruke sunn fornuft for vi har en forpliktelse til å redde nasjonen vår, som for tiden er i alvorlig tilbakegang. Hvis vi ikke vinner, vil vi bare få sammenbrudd, død og ødeleggelse, skriver Trump.

Kvinner i USA demonstrerer mot opphevelsen av kjennelsen i Roe v. Wade i Høyesterett i 2022, som siden 1973 hadde sikret amerikanske kvinner retten til fri abort. Foto: AFP

Vinnersak for Demokratene

Donald Trump var president da USAs høyesterett opphevet kjennelsen Roe v. Wade, som siden 1973 hadde sikret amerikanske kvinner retten til fri abort.

Mens han var president, utpekte han tre av høyesterettsdommerne som bidro til abortkjennelsen, til abortmotstandernes store glede.

Abort har vært en vinnersak for Demokratene i de siste valgene.

Og aborttilhengere har vunnet hver eneste folkeavstemning om saken på delstatsnivå siden vedtaket i Høyesterett. Det har også skjedd i republikanske stater som Kansas, Kentucky og Ohio.

Etter hvert som dette ble en dårlig sak for Republikanerne, har også Trump begynt å advare mot et nasjonalt abortforbud. Abortsaken har fått skylden for å ha gjort Republikanerne skadelidende i mellomvalget i 2022.

Siden kjennelsen i høyesterett, har flere delstater som er ledet av republikanerne innført strenge abortrestriksjoner og i enkelte tilfeller forbud.

Det har skjedd selv om et klart flertall av amerikanerne er for retten til abort i en eller annen form, skriver NTB.

14 delstater har innført regler som forbyr abort etter seks uker, ifølge nettstedet Reproductive Rights.

Fryste egg anses som barn i Alabama

Alabama har USAs strengeste abortlover. Der er det forbud mot abort også ved voldtekt og incest. Abortleger risikerer opp til 99 år i fengsel om de assisterer en kvinne i å avslutte et uønsket svangerskap.

Alabamas høyesterett har også slått fast at delstatens grunnlov klart anser embryoer som «ufødte barn». De viser til en grunnlovsendring som velgere godkjente i 2018, der fostre fikk menneskerettigheter, inkludert retten til liv.

Det har skapt debatt om prøverørsbehandling, bølger i amerikansk politikk og hodebry for Republikanerne.

Eksperter og aktivister advarer mot å anse et embryo som et barn og frykter at Alabamas kjennelse kan inspirere andre konservative delstater til å begrense kvinners reproduktive frihet i USA enda mer.

Antiabort-tilhengere demonstrerer utenfor høyesterett i USA i juni 2022. Foto: AP

President Joe Biden har gjort Trumps abortholdning til et viktig tema i valgkampen. Det gjelder ikke minst i Florida.

«Abortrettighetene kommer til å stå i sentrum av valget i Florida i år», heter det i et notat fra Bidens valgkamp-apparat som skisserer hvordan de håper å vende Florida demokratisk i valget i november.

Notatet kom etter at det nylig ble kjent at Floridas høyesterett åpner for en republikansk-støttet lov som vil forby abort i delstaten etter seks ukers svangerskap.